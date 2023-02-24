東北季候風再殺到　一夜間跌11度　未來9日持續天晴

本港今日（24日）天晴乾燥，天文台預計今日市區最高氣溫會升至26度，當中上水更有機會升至28度。不過天文台預測，一股東北季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，明日早上市區最低氣溫會跌至15度，即一夜間跌11度。



至於今日天氣，天文台指天晴乾燥，下午相當溫暖，稍後部分地區有煙霞。吹和緩東至東北風，今晚北風增強。下周廣東沿岸天色大致良好。此外，廣東內陸氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚抵達沿岸地區。



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今天天氣較暖，根據天文台分區天氣預測，在下午3時，市區氣溫會升至26度，上水更升至28度。另外現時紅色火災危險警告訊號生效，截至下午12時07分，本港濕度為59%。

根據天文台分區天氣預測，在下午3時上水升至28度。(天文台網站截圖)

不過，今晚可能一夜間降溫，因為天文台預測，廣東內陸氣壓正在上升，預料一股乾燥的東北季候風補充會在今晚抵達香港。根據天文台九天天氣預報，明日(25日)市區最低氣溫今跌至15度，即一夜間跌11度，新界部份地區如流浮山等，更跌至只有13度。

明早(25日)市區跌至15度，流浮山更只有13度。(天文台網站截圖)

天文台指，今日天晴乾燥，下午相當溫暖，稍後部分地區有煙霞。吹和緩東至東北風，今晚北風增強。展望週末至下週初廣東沿岸風勢頗大，天氣清涼。下週中期該季候風稍為緩和，華南地區天色持續良好，日夜溫差較大。