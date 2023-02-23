毅行者明日起步　參賽者宜留意氣溫變化　下周天色持續良好

本港今日（23日）晴，截至下午12時20分，大部份地區氣溫逾攝氏20度，當中以大美督氣溫最高，達攝氏23.4度。天文台預測，一股東北季候風補充會在明晚（24日）抵達廣東沿岸，周末至下周初，本港天氣相當清涼，風勢頗大。



據九天天氣預報，明日大致天晴，日間溫暖及乾燥，氣溫將介乎攝氏17至25度，兩者相差達攝氏8度。「樂施毅行者」將於明日至周日舉行，明早在西貢北潭涌起步，參賽者宜留意周五至周日的氣溫變化，早作準備。



▼以往的「樂施毅行者」▼



截至下午12時20分，大部份地區氣溫逾攝氏20度，更有8個地區的氣溫達攝氏22度或以上，包括深水埗、黃大仙、元朗公園等，而大美督氣溫更高達攝氏23.4度。

各區氣溫。 （天文台）

天文台預測，一股東北季候風補充會在明晚（24日）抵達廣東沿岸，周末至下周初，本港天氣相當清涼，風勢頗大。

據九天天氣預報，明日（24日）天氣大致天晴，日間溫暖及乾燥，部分地區有煙霞。而明日的氣溫將介乎攝氏17至25度，兩者相差達攝氏8度，而周末兩日（25及26日）氣溫介乎攝氏15至21度，大致天晴及乾燥，早上清涼。

毅行者明日至周日舉行

而「樂施毅行者」將於明日至周日舉行，明早在西貢北潭涌起步，參賽者宜留意周五至周日的氣溫變化，早作準備。截至今午1時20分氣溫為攝氏22.3度。

九天天氣預報 (天文台)

下周一、即2月27日最低氣溫會降至攝氏14度，早上會相當清涼。據自動分區天氣預報，當日早上7時，打鼓嶺最低溫度只有攝氏11度。（天文台）

下周一降溫至14度

至下周一（27日）最低氣溫會降至攝氏14度，早上會相當清涼。據自動分區天氣預報，當日早上7時，打鼓嶺最低溫度只有攝氏11度。

隨後數日，最低氣溫會持續回升，而天色持續良好。不過，市民宜留意下周一至下周六，每日最高氣溫與最低氣溫兩者相差維持在約攝氏六、七度，而日夜溫差也較大，外出宜帶備外套。