驚蟄晴朗無春雷近10年最乾燥　天文台料冷鋒下周初殺到一夜跌9度

今日（6日）是廿四節氣的「驚蟄」，不見春雷響，乾燥的東北季候風為本港帶來普遍晴朗天氣。天文台今日錄得相對濕度低見25%，最高只有75%，料成近10年最乾燥的驚蟄。



一道冷鋒下周初橫過華南沿岸地區，天氣將轉涼，且風勢較大，天文台預測下周一（13日）的氣溫將回落至最低16度，相比前一日最高25度，一夜間跌9度。下周二（14日）、即白色情人節，再略低1度至介乎15度至21度。



▼3月6日 踏入廿四節氣的「驚蟄」▼



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今晚（6日）9時半，香港有多區最低氣溫不足攝氏15度，包括將軍澳、濕地公園、大埔等；也有數區最低氣溫只有個位數，如大帽山、北潭涌。

今日相對濕度一度跌至25%

今日是驚蟄，天文台指傳統曆法上，這段時間雨量開始增多，氣溫繼續回升，不過初春天氣比較飄忽。今日十分乾燥，天文台資料顯示，相對濕度由凌晨的75%拾級而下，在下午2時低見25%，之後逐漸回升，晚上升至65%左右。

天文台網頁展示1961年起驚蟄平均相對濕度，近年低於80%為2016年，而2013年更低至48%。而今日最高只有75%，料將低於2016年驚蟄的平均相對濕度，為2014年起近十年最乾燥的驚蟄。

未來幾日市區日夜溫差達攝氏7至8度

天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，展望隨後數日大致天晴。明日（7日）的氣溫將介乎攝氏17至24度，日間溫暖，吹和緩東風。

隨着東北季候風在未來數日緩和，廣東沿岸風勢微弱，本周四（9日）及周六吹2級微風，大致天晴，但能見度較低，日間相當溫暖，兩日的最高氣溫均可達攝氏26度。

但市民需要留意，未來幾日市區日夜溫差達攝氏7至8度，新界溫差更闊，市民要留意變化。

九天天氣預報。（天文台網站）

下周初有冷鋒橫過沿岸地區

天文台預測下周初會有一道冷鋒橫過沿岸地區，天氣將轉涼，且風勢較大。氣溫會下周日（12日）日間最高25度開始下降，至下周一（13日）降至最低16度，一夜間跌9度。

下周二（14日）、即白色情人節的最高氣溫及最低氣溫，均會比前一日再降攝氏1度，至介乎15度至21度，當日早上7時，打鼓嶺更低見攝氏13度。至下周三（15日）氣溫才會略為回升，介乎攝氏16至22度，但早上仍然清涼。

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九天天氣最高氣溫與最低氣溫。（天文台）

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