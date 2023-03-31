天文台預測清明節有驟雨最高27度　復活節連假重見陽光

本港氣溫連日濕熱，天文台預測今晚多雲，有幾陣驟雨，能見度頗低，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁；明日4月1日愚人節最低氣溫為20度，未來一星期持續有驟雨，下周二（4月4日）兒童節氣溫飆升至27度，下周周末方能告別雨天。



清明節（5日）日間相當溫暖，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早上沿岸有薄霧，最低氣溫為23度，相對濕度75%至95%。下周中後期復活節連假氣溫稍為下降，短暫時間有陽光，氣溫維持20度至24度。



▼3月30日 天色欠佳無減旅客拍攝維港興致▼



+ 3

兒童節及清明節相當溫暖

天文台指，高空擾動會在明日繼續為廣東帶來驟雨。而一股偏東氣流會在未來兩三日影響華南沿岸，隨後逐漸被一股溫暖潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸早晚有薄霧。預料東北季候風會在下周中後期為華南帶來稍涼的天氣。

展望未來兩三日有一兩陣驟雨，下周二（4月4日）兒童節及下周三（4月5日）清明節當天日間相當溫暖，下周中後期氣溫稍為下降。

截至下午4時，長洲及將軍澳氣溫有達19度，其他地區氣溫介乎20至21度。 （天文台截圖）

天文台預測，未來兩三日有一兩陣驟雨，下週中後期氣溫稍為下降。 （天文台截圖）

清明節有一兩陣驟雨 早上沿岸有薄霧

未來7天最高相對濕度達95%及有雨。周日前氣溫維持在20度至24度之間，下周一最高氣溫升至26度，翌日最高氣溫高達27度。清明節短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早上沿岸有薄霧，流浮山、赤鱲角及石崗當天中午時分氣溫達27度，其餘地區氣溫多為25度26度。

清明節（5日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早上沿岸有薄霧，流浮山、赤鱲角及石崗當天中午時分氣溫達27度。（天文台截圖）

一連四日的復活節連假於本周五（4月7日）展開，當天大致多雲，初時有幾陣雨，氣溫介乎19至23度之間。下周六（8日）及下周日（9日）短暫時間有陽光，氣溫維持20度至24度。