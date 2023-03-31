濕冷天氣｜肌肉關節痠痛　低溫是元兇！除拉筋外　2個方法可紓緩

近日又濕又冷的天氣，讓許多人覺得常肌肉、關節痠痛，更有不少人表示，身體舊傷處變成「天文台」，很無奈也很痛苦。台灣衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠指出，天冷時，活動意願降低，而久坐的機會則相對增加，尤其是家中老人家，若本身有退化性關節炎，或是原來的舊傷未完全痊癒，就容易有痠痛增加的趨勢。



李曉惠說，研究顯示，「天氣冷會感覺疼痛加劇」，這個感受是真實而普遍存在的。溫度降低時，身體對疼痛的承受程度會有所變化，尤其是對於關節的冷痛及壓痛感覺，會變得更加敏感。

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另外，由於「低溫」會導致身體周邊循環血管收縮、循環變差，進而降低局部組織的修復能力，而容易產生發炎疼痛情況。「低溫」也會刺激肌肉緊繃，讓活動更加受到限制及僵硬，因此也更容易導致疼痛發生。

如果舊傷處的肌肉、肌腱、韌帶等軟組織，在癒合過程中有沾粘、纖維化或鈣化等情況，在「低溫」的刺激下會更容易緊繃；此時若再加上不當的力量，容易在力量聚集的受力點，就會造成組織受傷及發炎而疼痛。

李曉惠建議，對抗天冷時的肌肉關節痠痛，可以善用適度的「熱敷」、「牽拉」與「有氧運動」3招有效改善。

1. 熱敷

在不舒服的位置進行熱敷，放鬆肌肉組織、改善血液循環、減少低溫的刺激，泡澡、泡溫泉也是不錯的選擇，但要注意不要燙傷；若無法熱敷，則至少要做好保暖工作。

2. 牽拉運動

牽拉可以放鬆肌肉、進而改善疼痛。由於斜方肌、腓腸肌、股四頭肌等肌肉容易緊繃，導致肩頸、小腿、膝蓋痠痛，建議做這些肌肉群的牽拉運動，可以有效改善。

1. 縮下巴、身體挺直，用手將頭往側邊方向拉，進行斜方肌牽拉運動



2. 雙手扶住固定物，使用弓箭步，進行後側腳小腿腓腸肌伸展運動



3. 利用椅子維持平衡，單腳站立，用手扣住另一腳向上彎曲，進行大腿前側的股四頭肌伸展運動



3. 有氧運動

而天冷除了容易造成關節疼痛，也有部分原因是因為寒冷造成活動量降低，使得血液堆積在下肢靜脈，不但無法有效將組織內部的廢物代謝掉，造成感覺異常或影響外觀之外，還會有持續的下肢無力、腫漲與酸麻感，連帶靜脈曲張的問題也將會越來越嚴重。

所以要避免天冷造成關節疼痛、以及下肢循環差帶來的痠麻腫脹感，最好的方法就是改變自身的生活習慣，避免久坐久站的生活型態，最重要是養成運動的好習慣。

建議每天進行30～60分鐘的跑步或健走等有氧運動，到公園散散步、快走、或慢跑都是不錯的運動選擇，可促進全身血液循環。若天冷不適合外出運動，在家中走動或原地踏步半小時、避免久坐或久躺，也可以讓我們遠離天冷時的肌肉關節痠痛。

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