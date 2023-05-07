天文台一度發出今年首個「紅雨」　時速100公里猛烈陣風襲流浮山

天文台今日（7日）發出特別天氣提示，與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東內陸，並繼續向南移動，預料未來一兩小時本港雨勢可能較大及有狂風雷暴。天文台在下午12時10分發出黃色暴雨警告信號，在下午12時15分左右，流浮山錄得每小時約100公里的猛烈陣風。



天文台下午1時35分發出本年首個紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於下午2時45分改發「黃雨」，其後於3時15分取消。



▼5月7日 天文台一度發出「紅雨」▼



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【15:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:45】天文台改發黃色暴雨警告信號。

▼5月7日 暴風雨來臨前東面海面現烏雲▼



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【13:35】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

在暴雨情況下需要執行任務的人士應回到工作崗位。

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

▼5月7日 流浮山天氣急速惡化▼



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【13:25】預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【12:25】天文台預料猛烈陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午12時15分左右，流浮山錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

5月7日11:15-12:14 錄得的閃電次數。（天文台圖片)

▼4月19日 天文台一度發出「黃雨」▼



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中午12時許的雷達圖顯示，強雷雨帶已由深圳逼近香港北面，並繼續向南移動。（天文台圖片）

【12:10】天文台在發出之有關黃色暴雨警告信號，示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【12:10】天文台更新九天天氣預報，指一道低壓槽會在明日初時為華南沿岸帶來不穩定天氣，隨着該低壓槽遠離，明日日間驟雨逐漸減少。受隨後一股達強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天氣稍涼。預料南海北部的高空反氣旋會在本周中期增強，沿岸地區天色稍為好轉。

天文台上午11時半發出的香港九天天氣預報。(天文台圖片)

▼4月21日 黃色暴雨警告下市區情況▼



【12:00】天文台更新提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【11:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時正，預料香港間中有狂風雷暴，呼籲如身處室外，盡快到安全地方躲避。

上午11時半的雷達圖顯示，強雷雨帶正影響廣東內陸，並繼續向南移動靠近香港。（天文台圖片）

【11:15】天文台預測，位於廣東北部的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，並逐漸向南移動。今日大致多雲，間中有驟雨，日間最高氣溫約29度。稍後局部地區雨勢較大及有狂風雷暴，最低氣溫約24度。吹和緩偏南風，漸轉吹北風。天文台預測明日初時驟雨較為頻密及有雷暴，日間雨勢逐漸減弱。隨後一兩日風勢較大，天氣稍涼，天色漸轉明朗。

▼5月6日 逾700人做雙人瑜伽輪創紀錄▼



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▼3月25日 天文台開放日首日▼

