低壓槽周日壓境　天文台預測一連兩日狂風雷暴　母親節有雨

踏入五月趨炎熱，在明日「立夏」（6日）前夕，截至今日（5日）中午12時50分，天文台在多區錄得最高氣溫超過攝氏30度，天文台總部中午錄得最高29.9度，打鼓嶺32.1度，流浮山及上水也有31.8度，大隴及大埔則錄得31.7度。



天文台預料一道低壓槽會下周日（7日）及周一（8日）為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，5月14日的母親節，亦會大致多雲及有幾陣驟雨。



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沙田、九龍城等多區錄得攝氏30度以上

天文台表示，廣東沿岸今日天色大致良好，本港大致天晴，下午天氣炎熱，吹輕微至和緩南至東南風，展望明日天氣炎熱。

本港多區氣溫錄得攝氏30度以上，截至中午12時50分，打鼓嶺錄得32.1度，流浮山及上水則有31.8度，大隴及大埔也錄得31.7度。其餘超過30度的監測站包括濕地公園、元朗公園、沙田、深水埗、九龍城、黃大仙及赤鱲角等。

本港截至中午，多區最高氣溫錄得超過攝氏30度。

下周日及周一有大驟雨及雷暴

天文台預料，受偏南氣流影響，華南沿岸明日天氣炎熱。一道低壓槽會在下周日及周一為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，故下周日稍後及下周一初時間中有大驟雨及雷暴。隨後受一股達強風程度的偏東氣流影響，廣東沿岸下周初至中期天氣稍涼，天色漸轉明朗。

天文台新一篇天氣隨筆解釋，綜合最新電腦模式，預料該道低壓槽會在下周日至周一影響廣東沿岸，但不同電腦模式預測顯著降雨的位置及時間仍存在不確定性。

低壓區料為南海南部帶來不穩定天氣

歸納各項數據，天文台料下周日及周一本港顯著降雨概率均為「中高」，提醒市民計劃戶外活動或上班上學前要留意天氣變化。低壓槽橫過廣東沿岸後，一股達強風程度的偏東氣流會抵達該區，下周初本港氣溫稍為下降，「太陽小子」亦會再次出場，沿岸地區天色漸轉明朗。

此外，一個低壓區會在未來兩三日為南海南部帶來不穩定天氣，是否會發展成熱帶氣旋？天文台於隨筆中表示，目前該低壓區模式之間對其發展分歧甚大，歐洲及德國電腦模式預測該系統有閉合等壓線；日本及美國電腦模式則預測其強度較弱。翻查記錄，過往5月於南海南部生成的熱帶氣旋並不算多，上一次已是2009年。

母親節氣溫料最高27度 有幾陣驟雨

至於九天天氣方面，天文台料明日較炎熱，氣溫介乎攝氏26至31度，下周日起有雨，氣溫稍降；至下周一起最低氣溫降至22度，並於下周四陸續回升。天文台預計，下周二起本港短暫時間有陽光，至下周六會有一兩陣驟雨，再下周日的母親節亦會大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎24至27度。

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