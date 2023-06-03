天文台再發極端酷熱提示　下午市區達34.9度　下周四起連續五日雨

酷熱天氣警告持續生效，天文台今日（3日）中午1時30分發出極端酷熱特別天氣提示，市區最高氣溫達34.3度，新界多區更超過35度。勞工處下午再發出黃色工作暑熱警告，而天文台總部在下午約3時錄得34.9度，僅比昨日（2日）35.2度的今年最高低0.3度。



根據最新九天天氣預報顯示，未來數日氣溫將稍為下降，下周四（8日）起更一連五日下雨，天文台表示，預料一道廣闊低壓槽，會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣。



▼6月3日 市區氣溫達34.9度▼



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濕地公園、元朗公園及大隴中午超越35度

天文台表示，今日氣溫介乎28至34度，截止中午1時正，天文台總部錄得最高34.3度，濕度錄得63%，紫外線指數9，強度屬於甚高。新界部份監測站更錄得超過35度，包括濕地公園、元朗公園及大隴。另外酷熱天氣警告已由昨早6時45分一直懸掛至今，勞工處亦在今中午12時55分發出黃色工作暑熱警告。

天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，正午時份本港氣溫普遍升至33度，大致天晴及有一兩陣驟雨，漸轉吹和緩東至東南風。天文台並展望未來兩三日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

受廣闊低壓槽影響 下周四起連續5日下雨

九天天氣預報顯示，未來數日氣溫將稍為下降，下周一（5日）跌至27至32度；其後下周四（8日）起，一連五日多雲及有幾陣驟雨，氣溫亦進一步跌至27至31度。

天文台預測，高空反氣旋會在明日為華南帶來酷熱的天氣，不過一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，預料一道廣闊低壓槽，會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼

