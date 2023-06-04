一連9日最高氣溫達31度以上　周二「芒種」後又熱又落雨

本港近日天氣炎熱，今日（4日）中午氣溫高達31度以上，其中上水錄得34度，下午部分時間有陽光及酷熱，初時局部地區有雷暴。九天天氣預報顯示，明日（5日）起一連九天最高氣溫達31度以上，星期二（6日）「芒種」之後，本港天氣轉向多雲。



天文台指，驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。此外，一道廣闊低壓槽正為南海中南部帶來不穩定天氣。在本周中後期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。



▼6月3日 市區氣溫達34.9度▼



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天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有一兩陣驟雨。截至今日（4日）中午12時正，本港大部分地區氣溫錄得31度以上高溫，其中上水錄得34度。下午部分時間有陽光及酷熱，初時局部地區有雷暴，吹和緩東至東南風。展望明日部分時間有陽光，天氣炎熱，隨後一兩日驟雨較多。

天文台6月4日中午12時分區天氣預報。（天文台截圖）

天文台指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。預料位於南海中南部的廣闊低壓槽會逐漸發展並向北移動，在本周中後期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，未來九天最高氣溫均達31度以上，星期二踏入二十四節氣之中的「芒種」，當天大致多雲，有幾陣驟雨，東至東南風3至4級，稍後有幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至32度之間。天文台分區天氣預報顯示，當天中午大部份地區氣溫為27至28度，香港天文台總部達29度，赤鱲角則預計可達30度。「芒種」之後本港天氣持續多雲，有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

天文台6月6日中午12時分區天氣預報。（天文台截圖）（天文台截圖）

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▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

