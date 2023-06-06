芒種過後連場驟雨及雷暴　續受季風低壓影響　熱帶氣旋菲以東掠過

今日（6日）為二十四節氣之一的「芒種」，天文台中午12時發出特別天氣提示，位於海南島東南海域的季風低壓組織仍較為鬆散，並預計於今日日間較後時間登陸海南島，隨後進入北部灣，本港明日仍有大驟雨及雷暴，隨後兩三日大致多雲，仍有幾陣驟雨，周五（9日）短暫時間有陽光，但周末（10日）會再次出現雷暴。



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踏入芒種，意味仲夏時節來臨。天文台於上午10時20分發出之有關黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。

本港各區過去1小時雨量。（天文台）

天文台於中午12時發出特別天氣提示，位於海南島東南海域的季風低壓組織仍較為鬆散，並預計於今日日間較後時間登陸海南島，隨後進入北部灣。與其相關的大驟雨及狂風雷暴正影響廣東沿岸。在本港，離岸及高地間中吹強風。預計本港明日仍有大驟雨及雷暴。

天文台指，位於海南島東南海域的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，預料一道低壓槽會在華南內陸形成，並逐漸移向沿岸地區。受其影響，本周後期至下周初沿岸地區仍有驟雨。

天文台天氣圖。（天文台）

天氣雷達圖像。（天文台）

在正午12時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1460公里，天文台預料向北或西北偏北移動，時速約12公里，未來兩三日橫過菲律賓以東海域。

熱帶氣旋路徑圖，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。（天文台）

根據九天天氣預報，本港明日天氣多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫維持27至31度之間，星期四（8日）亦繼續有幾陣驟雨，初時有幾陣雷暴。星期五（9日）下雨之餘，日間短暫時間有陽光，最高氣溫升至32度。不過，周末（10日）再次出現雷暴，其後一連多雲，並有幾陣驟雨。