今早一度發黃雨警告　天文台下午預測未來兩小時廣泛地區有大雨

天文台早上10時20分宣布，發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，其後於下午1時35分取消黃色暴雨警告信號，但提醒雖然暴雨警告已經取消，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

下午3時46分，天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺，同時預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。促請市民盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間至今日下午5時。



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天文台料有強陣風襲港

本港下午4時錄得氣溫28度，相對濕度百分之88。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是1，強度屬於低。天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。市民請盡快到安全地方躲避。

此外，雷暴警告現正生效，有效時間至下午5時

今早黃雨警告長達3小時

天文台上午發出黃色暴雨警告時指出，位於海南島附近的季風低壓，為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。其後於下午1時35分取消黃色暴雨警告信號，提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

天文台會密切監察季風低壓會否進一步發展及其對香港的影響，市民應留意天氣變化。又預料該季風低壓會在今明兩日移向北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。