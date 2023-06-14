「夏至」前驟雨減少周日重見陽光　端午節多雲仍落雨最高氣溫33度

本港連日驟雨，受一道低壓槽影響，天文台預測本港未來兩三日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，不穩天氣持續至周末。星期日（18日）有機會重見陽光，下周初驟雨方會逐漸減少，天氣炎熱。下星期的「夏至」及翌日端午節天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，當日中午部份地區氣溫高達33度。



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天文台於昨晚（13日）發出的黃色暴雨警告延續至今日清晨，並一度發出局部地區大雨提示。天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹輕微至和緩南至西南風。

另外，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸及南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初移入内陸，同時華南沿岸受西南氣流影響，該區天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。

九天天氣預報。（天文台）

九天天氣預報顯示，明日（15日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。星期五（16日）升至南至西南風4級，離岸間中5級，帶來幾陣狂風雷暴，並持續至周末（17日）。星期日（18日）驟雨及雷暴持續，日間短暫時間有陽光，最高氣溫升至32度。

下星期三（21日）為廿四節氣之中的「夏至」，翌日則是疫後首個端午節，當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，分區天氣顯示當日中午高達33度高溫，包括上水、流浮山、打鼓嶺、赤鱲角及坪洲，其餘各區氣溫大多維持31度或32度。