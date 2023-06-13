天文台一度發出黃色暴雨警告　大嶼山錄得一小時雨量逾90毫米

天文台於周三（14日）於清晨5時50分，取消黃色暴雨警告。



天文台周二（13日）晚上22時50分發出黃色暴雨警告信號，並發出局部地區大雨提示，在晚上23時的過去一小時，大嶼山已錄得超過90毫米雨量。

天文台周三（14日）凌晨0時15分發出局部地區大雨提示，指港島中西區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

▼6月13日至14日 天文台發出黃色暴雨警告信號▼



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天文台周三（14日)凌晨時分，指港島中西區的雨勢特別大。（天文台圖片）

在凌晨0時30分的過去一小時，中西區已錄得超過70毫米雨量。（天文台圖片）

6月14日星期三

【00:30】天文台表示，在凌晨0時30分的過去一小時，中西區已錄得超過70毫米雨量。

【00:15】天文台發出局部地區大雨提示：港島中西區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台指在晚上23時過去一小時，大嶼山已錄得超過90毫米雨量。(天文台圖片)

6月13日星期二

【23:15】離島區的大嶼山的雨勢特別大，在晚上23時的過去一小時大嶼山已錄得超過90毫米雨量

【22:50】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【22:40】天文台指在晚上22時35分的過去一小時，大嶼山已錄得超過80毫米雨量。

天文台指在晚上22時35分的過去一小時，大嶼山已錄得超過80毫米雨量。(天文台圖片)

【22:10】天文台發出局部地區大雨提示：離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【19:45】天文台再發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【16:10】天文台發出特別天氣提示，指現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。

▼6月1日 天文台錄得3.6萬次閃電▼



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天氣雷達圖像。（天文台）

天文台於今日上午10時30分發出雷暴警告，有效時間延長至今日晚上7時正，預料香港有狂風雷暴。天文台提醒，雷暴發生時，如身處室外，請到安全地方躲避；並離開水面，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動，以及站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

根據天文台今天本港雨量分怖，截至下午4時，將軍澳一帶降雨率達每小時30至50毫米，沙田、西貢降雨率達每小時3至5毫米。

今天本港雨量分怖。（天文台）

天文台指，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東。而位於南海東北部的低壓區會在未來一兩日移向台灣一帶，預測本港地區今晚及明日天氣多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，明日氣溫介乎27至30度，吹和緩南至西南風。展望隨後兩三日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。