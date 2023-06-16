天文台料明早雨勢頗大有幾陣狂風雷暴　黃鴨離別日驟雨才逐漸減少

本港已連續多日下起滂沱大雨，天氣持續不穩，周五（16日）早上再度發出黃色暴雨警告。天文台表示，受一道低壓槽影響，周六（17日）初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。



至於下周日及周一（18及19日），即黃鴨離開香港當日，驟雨才逐漸減少，日間甚至炎熱。但受到西南氣流影響，仍有幾陣驟雨，市民外出時記得帶備雨具。



天文台九日天氣預測。（天文台網頁截圖）

周六驟雨集中在中午前 下午可能減少

天文台網頁《天氣隨筆》表示，由於一道低壓槽在本周中期，為廣東沿岸地區帶來大驟雨及狂風雷暴。周二（13日）及周三晚上（14日），天文台曾發出黃色暴雨警告信號。

天文台指，該低壓槽未來一兩日會繼續徘徊在廣東沿岸及南海北部，仍會大驟雨及狂風雷暴。按照現時預測，周六（17日）的顯著降雨概率為高。惟大部份電腦模式預測顯示，周六的驟雨集中在中午前，下午驟雨有可能減少。

天文台提醒，由於天氣仍不穩定，外出時市民要留意天氣變化。

下周初天色略為好轉 但西南氣流影響仍有幾陣驟雨

天文台預料，該影響本港的低壓槽，下周初會移入華南內陸，同時高空反氣旋亦會在下周日及周一覆蓋南海北部，即廣東沿岸天色略為好轉，屆時可能短暫時間有陽光，日間炎熱。

不過天文台又指，受西南氣流影響，預料仍會有幾陣驟雨，而個別模式預測顯示，周日珠江口一帶仍然會比較多雨，所以大家外出時記得帶備雨具。