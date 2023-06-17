父親節天氣｜天文台料周日太陽出來了　氣溫周一回升熱到端午節

雷雨下了數日，不過天文台預測明日（18日，星期日）父親節有望再見太陽，料下午驟雨減少，短暫時間有陽光；隨着夏日再現，氣溫也會上升，天文台預測下周一（19日）起部份時間有陽光，日間酷熱，氣溫高達攝氏33度，直至星期四端午節（22日）氣溫微降1度，短暫時間有陽光。



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一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今日下午香港多處地區錄得超過60毫米雨量，港島東部、九龍及沙田更錄得超過90毫米雨量。天文台預測，今晚天氣大致多雲，有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。

香港九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節短暫時間有陽光及有幾陣驟雨

明日父親節，天文台預測氣溫介乎26至31度，下午驟雨減少，短暫時間有陽光，吹和緩至清勁南至西南風。

受高空反氣旋影響，下周一起一連三日（19日至21日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫上升至最高攝氏33度。到周田端午節（22日）氣溫介乎28度至32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台預料一道低壓槽會在下周中後期影響華南北部，下周五（23日）起大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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