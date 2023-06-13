端午節｜多雲驟雨日子延至下周四端午假期　廣東天氣持續不穩

撰文：余心美
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今日天氣酷熱，勞工處兩度發出黃色工作暑熱警告，天水圍在下午2時許更錄得35度的高溫。天文台預測，本港下午及今晚天氣預測有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。至於廣東沿岸地區風勢微弱，天氣酷熱，驟雨及雷暴正影響該區。
展望未來九日天氣，本周四至六，一連三日有驟雨及狂風雷暴的天氣，期間將降溫至26度，下星期四（22日）是端午節，預測當日仍會有幾陣驟雨。

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勞工處兩度發出黃色工作暑熱警告

勞工處在今日上午11時40分和12時50分，先後發出黃色工作暑熱警告，每次大概維持一小時。在勞工處下午1時50分取消第二個警告後，天文台在各區的溫度仍錄得在天水圍、八鄉和馬鞍山等地，氣溫仍有34度，至下午2時45分，天水圍更升至35度。

天文台表示，廣東沿岸地區風勢微弱，天氣酷熱，驟雨及雷暴正影響該區。位於南海東北部的低壓區正逐漸遠離珠江口一帶。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

今日下午酷熱，吹微風。展望未來兩三日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有雷暴。

本周四至六有狂風雷暴

展望未來九日天氣預測，全部都是多雲及有幾陣驟雨，尤其在明日（14日）起至下周日（18日）更會出現雷暴或狂風雷暴，當中又以本周四至六會有狂風雷暴，氣溫在本周四、五，將會降到26至29度。到星期日開始，一連三日最高溫度會回升至32度。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

端午節預測有幾陣驟雨

至下周四（22日）端午節，氣溫介乎27至31度，當日大致多雲，有幾陣驟雨。相隔疫情3年，今年多區將有龍舟競渡，外出觀賞賽事的市民，記緊帶備雨具。

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