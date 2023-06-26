今早雨後雙彩虹　天文台預測低壓區本周中期影響中國東南沿岸

天文台上周指出一個低壓區逼近菲律賓以東西北太平洋海域，或會進入南中國海，不過十分「飄忽」，天文台今日（26日）確定低壓區會在明日（27日，星期二）橫過菲律賓一帶。天文台中未有提及會增強為熱帶氣旋，但指出與該低壓區相關的高空擾動會在本周中期影響中國東南沿岸，該區天氣不穩定，而西南氣流會在周末期間至下周初為廣東沿岸帶來驟雨，預計本周六（7月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。



今早沙田大雨，不過為時不長，有市民7時許在馬鞍山及九龍東拍攝到雨中或雨後彩虹。



▼6月26日 早上雨後彩虹▼



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天文台預測未來一周偏熱，氣溫介乎27度至32度，時晴時雨。明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴，日間部分時間有陽光及炎熱；星期四（29日）局部地區有雷暴；星期六大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣海介乎27度至32度。

下周日（7月2日）大致多雲，有幾陣驟雨，下周一（7月3日）局部地區有雷暴。

天文台解釋，高空反氣旋會在未來一兩日為華南沿岸帶來炎熱的天氣，驟雨會持續影響該區；現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日橫過呂宋一帶，與該低壓區相關的高空擾動會在本周中期影響中國東南沿岸，該區天氣不穩定，西南氣流會在周末期間至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。