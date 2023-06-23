低壓區闖菲律賓以東海域或有打風暗湧　7.1兩連假迎驟雨天氣悶熱

本港天氣持續悶熱，驟晴驟雨。天文台指，一股活躍偏南氣流會在未來一兩日為華南帶來驟雨及雷暴，預料高空反氣旋會在下週初增強，屆時短暫時間有陽光，天氣炎熱，七一紅假及翌日將有幾陣驟雨。本港亦或有打風暗湧，天文台表示，現時位於西北太平洋的低壓區會在未來數天移向菲律賓以東海域，但其後的發展及路徑存在變數。



▼2022.06.03 端午節赤柱情況▼



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下周初稍見陽光 持續有驟雨

天文台表示，一股偏南氣流正為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，而現時影響廣東西部的強雷雨區正逐漸向東移動。天文台預測，現時位於西北太平洋的低壓區會在未來數天移向菲律賓以東海域，但其後的發展及路徑存在變數。

本港地區今日天氣預測方面，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日有幾陣驟雨。下週初短暫時間有陽光。

天文台九天天氣預報顯示，本港連日天氣不穩，踏入下周初稍見陽光，但繼續有驟雨，至下周中局部地區有雷暴。七一公眾假期當日及翌日則陰晴不定，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。

▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼

