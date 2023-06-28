熱帶擾動周四靠近廣東東部沿岸地區　天文台料會維持為較弱系統

天文台今日（28日）預測，位於南海東北部的熱帶擾動，其組織仍較為鬆散，大氣環境不利該進一步發展，維持為一個較弱系統，目前會為該區帶來不穩定天氣。預料明日（29日，星期四）靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。



天文台預測本周六（7月1日）七一回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間炎熱，市區最高攝氏32度。



大氣環境不利熱帶擾動進一步發展

位於呂宋海峽的熱帶擾動昨日下午進入本港800公里範圍內，天文台今早表示，基於現時觀測資料，位於南海東北部的熱帶擾動，其組織仍較為鬆散。大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統。預料該擾動明日（29日）靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。天文台會繼續密切監測該擾動的動向。

天文台預料受廣闊低壓槽影響，周末至下周初廣東沿岸天氣不穩定；而一股西南氣流會在下周中至後期為華南沿岸地區帶來炎熱及有驟雨的天氣。

天文台今日（28日）預測熱帶擾動走向。（天文台圖片）

過去24小時本港下雨情況。(天文台圖片)

未來一兩日有幾陣驟雨

今早10時在西貢、沙田、大埔有5毫米左右雨量紀錄，至11時則移至石崗、赤鱲角有10至20毫米雨量紀錄，下午12時黃竹坑亦有少量雨量紀錄。

天文台中午時預測，驟雨正影響華南沿岸，位於南海東北部的熱帶擾動正為該區帶來不穩定天氣。本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴。展望未來一兩日，會有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。明日局部地區有雷暴。

今日上午天氣酷熱，勞工處一度發出黃色工作暑熱警告，至中午12時20分結束，與此同時在沙田、石崗和赤鱲角等區都有降雨紀錄。

下周五小暑 最高32度

即將踏入7月，代表梅雨季的結束，下周五（7日）是小暑，代表温風至，坊間流傳這日天氣不算熱。天文台預測，下周三至五，氣溫都介乎28至32度，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，其中在下周三及四局部地區有雷暴。