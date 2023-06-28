熱帶擾動周四珠江口以東150公里以外掠過　天文台續密切監測

位於南海東北部的熱帶擾動（tropical disturbance）逐潮逼近香港所在的珠江口一帶，天文台今晚（28日）表示，預料該熱帶擾動會在明日（29日，星期四）於珠江口以東約150公里以外掠過，並維持為一個較弱的系統或進一步減弱，天文台會繼續密切監測該擾動。



天文台預測本周六（7月1日）七一回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間炎熱，市區最高攝氏32度。



天文台預測熱帶擾動或進一步減弱

原位於呂宋海峽的熱帶擾動昨日下午進入本港800公里範圍內，後移至南海東北部。天文台今早10時指出，基於當時觀測資料，該熱帶擾動組織仍較為鬆散，大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統。預料該擾動明日靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。

天文台晚上8時再發出特別天氣提示，指南海東北部的熱帶擾動會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預料該擾動會在明日於珠江口以東約150公里以外掠過，並維持為一個較弱的系統或進一步減弱。

今日下午2時，熱帶擾動已南海東北部。（天文台圖片）

天文台續指，該熱帶擾動會在明日為廣東東部沿岸地區帶來驟雨及雷暴，預料受廣闊低壓槽影響，周末至下周初廣東沿岸天氣不穩定，而一股西南氣流會在下周中至後期為華南沿岸地區帶來炎熱及有驟雨的天氣。

天文台下午4時半公布的九天天氣預報。(天文台圖片）

明日早上驟雨較為頻密 下午炎熱有陽光

天文台預測明日（29日）吹東至東南風4級，離岸間中5級，大致多雲及有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，早上驟雨較為頻密，下午短暫時間有陽光及炎熱；周五（30日）轉吹南風4級，間中5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱；周六（7月1日）七一回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間炎熱，市區最高攝氏32度。

下周五小暑 最高32度

即將踏入7月，代表梅雨季的結束，下周五（7日）是小暑，代表温風至，坊間流傳這日天氣不算熱。天文台預測，下周三至五氣溫都介乎28至32度，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，其中在下周三及四局部地區有雷暴。