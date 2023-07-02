驟雨落足9日　周五「小暑」有陽光　部份新界地區氣溫達34度

本港近日天氣不穩，頻頻下雨，天文台指，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預計未來一兩日持續受影響，本港會有驟雨及幾陣狂風雷暴，星期三（5日）方會短暫時間有陽光。下周持續有驟雨，日間酷熱。



本周五（7日）迎來二十四節氣「小暑」，天文台自動分區天氣預報顯示，當天部份新界地區將會升至34度高溫，本港大部份地區氣溫亦預計高達33度。



▼6月26日 早上雨後彩虹▼



+ 5

今日下午及晚間有驟雨

天文台指，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，本港過去數小時新界東及大嶼山部分地區錄得超過20毫米雨量，預測本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台天氣雷達圖像。（天文台截圖）

天文台展望，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨，本港未來一兩日有驟雨及幾陣狂風雷暴，預料受一股西南氣流影響，本周中後期華南沿岸地區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

周三開始見陽光

九天天氣預報顯示，本港明日（3日）及星期一（4日）天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，氣溫維持26至31度。星期三（5日）天氣稍為變暖，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫升至32度，相同氣溫維持至星期五（7日）的「小暑」，當日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。周末（8日）及星期日最高氣溫再升至33度，日間酷熱。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

「小暑」多區升溫

天文台自動分區天氣預報指，「小暑」當天中午上水及打鼓嶺氣溫上升至34度，大部份地區預計達33度高溫。