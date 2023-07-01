水龍捲｜七一大嶼山索罟群島驚現天連海雲柱　歷時5分鐘後消失

今日（7月1日）是香港回歸26周年，有出海市民於上午近11時於大嶼山西南、索罟群島附近拍攝到罕見的水龍捲景象。該目擊者指，由發現水龍捲至其消失，整個過程約歷時5分鐘，但未知形成時間。



翻查資料顯示，去年6月懸掛黃色暴雨警告信號期間，長洲曾錄得水龍捲報告，此前於2018年6月長洲亦兩度出現水龍捲現象。



有市民今日近11時在大嶼山西南、索罟群島附近拍攝到水龍捲現象。(香港風景攝影會FB專頁/Ida Au 攝)

由船上日籍小朋友率先發現

有「香港風景攝影會」FB群組成員上載相片，指今日近11時在大嶼山西南、索罟群島附近拍攝到水龍捲現象。相片中可見，海面出現「天連海」的雲柱。拍攝者Ida Au表示，未知水龍捲的形成時間，是由同坐一船的日籍小朋友發現在先，大約歷時5分鐘後消失。

翻查天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，其風速一般較陸地上的龍捲風為低，由於有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲在良好天氣及猛烈雷暴下都可能出現

水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。天文台指，它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

翻查資料顯示，去年6月懸掛黃色暴雨警告信號期間，長洲曾錄得水龍捲報告，此前於2018年6月長洲亦兩度出現水龍捲現象。