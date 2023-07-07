小暑｜黃色工作暑熱警告生效　勞工處籲僱主及僱員採取措施防中暑

今日（7日）小暑，多區錄得34度高溫，勞工處在下午2時20分發出黃色工作暑熱警告，該處提醒，在暑熱警告發出之時，表示部份工作環境的熱壓力頗高，提醒僱主及僱員應採取適當措施，預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。截至下午2時20分，天文台錄得市區最高氣溫為32.2度，酷熱天氣警告亦仍然生效。



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勞工處指，黃色工作暑熱警告生效，勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

該處指，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑風險亦相對較高，僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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工作暑熱警告是勞工處基於香港暑熱指數而制定，分為黃色、紅色和黑色工作暑熱警告，協助僱主僱員更容易明白在戶外或沒有設置空調系統的室內環境工作的熱壓力水平。

當工作暑熱警告生效時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室内工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼

