工作暑熱警告｜工友疑中暑死亡　建造業總工會倡引入預報機制

勞工處推出的《預防工作時中暑指引》至今已將近一個月。香港建造業總工會今日（7日）質疑政府對不同工種的了解和諮詢不足，認為現時業界要據《指引》執行做法「離地」。總工會促請政府即時檢討現時指引的執行方法，引入預報機制，盡早提醒前線工作人員作好準備。



建議引入「暑熱指數」預報機制

香港建造業總工會理事長黃平指出，現時天文台只使用兩個「暑熱指數」監測站，並未能真正反映全港18區天氣實際情況。

他建議，天文台增設更多的監測站，加強收集數據，以及可引入「暑熱指數」預報機制，當天文台預計在未來數小時內，氣溫及濕度將達至高位，可及早通報，如可仿效颱風或暴雨警告在地鐵站預早通知。

質疑政府對建造業了解不足

該總工會副理事長趙建強則質疑，處方對於業界情況了解不足，經常出現短暫性懸掛「黃色暑熱警告」的做法「離地」，「實際上都係一班坐喺冷氣房班人諗出嚟，去執行，之前試過『三掛三落』，我行到埋去都落咗啦。」

他認為密集懸掛或取消警告令工友無所適從，亦認為目前指引太籠統，忽略個別工種需要，呼籲政府作出檢討，了解清楚行業的實際情況，不要令前線人員疲於奔命，加重工作負擔。

促請政府制定「合理施工期」

港九搭棚同敬工會理事長何炳德認為，政府作為全港最大產業擁有者，有必要以身作則，帶頭規定合理施工期，現場亦有工友反映過去一層樓的施工期為7日，現在卻縮減至3、4日。

此外，他認為發展商、房協、房署以及大業主都應為保障工友安全負上責任，又建議制定建築期前須加入「酷熱天氣期」，「如果要求如期交貨，承建商如何能夠配合指引要工友在炎熱天氣（休息），莫講黃色指引，紅色指引我相信也不會讓工友休息。」

冀加強執法 提倡「1年1檢」

何炳德又指，曾有工友在看過新聞後問安全主任可否停工，獲回覆指「我唔可以叫你哋停工」，斥指引如「無牙老虎」，「老細跟係人情，唔跟係道理。」

何炳德續指，天文台監測的溫度與工友工作環境有一定差異，「前嗰排有一日，天文台報34至35度，但係我哋實際樓面溫度超過40度。」

趙建強又補充，即使勞工處發出暑熱警告，工友們在高空或密閉空間作業期間，手提電話未必隨身或因收訊不良，未必能及時收到群組發佈的提示。

工會期望處方能夠審時度勢，將政策由「2年1檢」改為「1年1檢」，能夠盡快聽取業界意見後，作出技術性修改。