菲律賓以東低壓區在下周為華南帶來不穩天氣　周日起落足6日雨

天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，可能會在接近周末至下周初橫過呂宋一帶及進入南海東北部並逐漸發展，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，風勢較大。預測未來一更日，高空反氣旋會為華南帶來持續酷熱及普遍晴朗的天氣。

今日正午12時本港氣溫31度，分區方面在打鼓嶺、元朗公園和大美督都錄得34度，預測下午大致天晴及酷熱，吹輕微至和緩偏南風。天文台預測由下周日（16日）起將一連六日落雨。



天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區，可能會在接近週末至下周初橫過呂宋一帶及進入南海東北部並逐漸發展，帶來不穩定天氣。下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，風勢較大。

隨著高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨逐漸增多，但天氣仍然酷熱。預料本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，吹輕微至和緩偏南風。展望本周餘下時間及星期日持續酷熱，周末期間有幾陣驟雨，下周初天氣漸轉不穩定及風勢較大。

未來九日天氣預測。（天文台圖片）

未來九日天氣方面，星期六（15日）氣溫預測將升至35度，翌日（16日）最高氣溫回落至33度，當日短暫時間有陽光及酷熱，下周一（17日）起一連五日有驟雨，當中又以下周三（19日）DSE放榜日的下雨機率最高，當日天氣介乎27至30度，預料有雷暴及狂風。

▼7月9日 天文台預告一連六日天氣嚴熱▼

