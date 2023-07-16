泰利風球｜內地料成強颱風　天文台料午夜前後南面約250公里掠過

【颱風泰利/風球/熱帶風暴／打風】天文台今早（16日）5時40分改發三號強風信號，在上午6時，熱帶風暴泰利（Talim）集結在香港之東南偏南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里，非常接近強烈熱帶風暴級別（中心風力每小時90公里或以上）。天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，泰利今日內「攻入」本港400公里警戒範圍，並於午夜前後在本港以南約250公里掠過，再移向海南島一帶，並增強為颱風。



內地中央氣象台預測，泰利今日下午約5時將增強為颱風，明日下午更會達強颱風級別；現時其7級風圈半徑280公里，預測8級風可能觸及本港。



在16日早上6時，熱帶風暴泰利位於香港之東南約450公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。天文台最新預測，泰利在17日清晨將增強為颱風。（天文台圖片)

天文台指需否改發8號風球視乎兩個因素

天文台上午6時表示，預料熱帶風暴泰利向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。三號強風信號會在今日日間大部分時間維持；隨後是否需要改發8號風球，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，提醒市民留意最新天氣預測。

最新熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，天文台預測明日（17日)清晨5時將達颱風級別，中心附近最高持續風速 每小時120公里，其時約位於本港以南300公里內，並會持續增強。

風暴潮遇上天文大潮 低窪地區明早或水浸

天文台續指，受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（17日）可能出現淹浸，促市民盡早完成防風防水浸的措施。

▼7月15日 熱帶氣旋泰利衞星圖像▼



中央氣象台預測泰利今晚升級為颱風

內地中央氣象台表示，泰利已於今天淩晨2時鐘已由熱帶風暴級加強為強熱帶風暴級，今早5時位於東沙島偏南方向約215公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑280公里。

中央氣象台預計，泰利中心將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，預計今晚11時增強為颱風，明日（17日）下午5時升級為強颱風，並於夜間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸，屆時為颱風級或強颱風級（中心附近最大風力35至42米/秒，12-14級），周二（18日）進入北部灣，以後趨向越南北部沿海和廣西沿海。

內地中央氣象台的大風預報圖顯示，泰利的7級風範圍將覆蓋本港，而8級烈風圈也可能觸及本港。

內地中央氣象台的大風預報圖顯示，泰利的7級風範圍（藍色）將覆蓋本港，而8級風(深藍色）也觸及本港。（中央氣象台圖片)

泰利將是今年首個登陸中國的熱帶氣旋，中央氣象台指較往年首個登陸颱風為晚（往年平均為6月27日）。

在評定熱帶氣旋級別時，天文台依據其中心附近最高持續風速，單位為公里/每小時，而內地中央氣象台則依據其中心附近最大風力釐定，單位為米/每分鐘，因此在確認熱帶氣旋級別時並不一致。

▼7月15日 東亞官方氣象機構預測熱帶氣旋泰利移向廣東西部▼

