颱風泰利｜天文台指一號風球今日間維持　發更高風球兩條件均俱備

天文台今日（15日）凌晨4時40分發出一號戒備信號，指正逐漸逼近珠江口的熱帶低氣壓，會在今日與香港保持超過500公里距離，一號風球會在今日日間維持。但隨着熱帶低氣壓之後再逐漸靠近廣東沿岸，明日星期日至星期一（16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 。



至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎兩個條件，一是該熱帶氣旋與珠江口的距離，二是會否顯著增強。根據天文台的熱帶氣旋路徑資訊，預測該熱帶氣旋在會明日凌晨進入香港400公里警戒範圍，並會由熱帶低氣壓依次增強為熱帶風暴、強烈熱帶風暴、以致颱風，星期一凌晨在本港以南約300公里掠過，天文台預測離岸及高地間中達8級，即烈風，屬8號風球風速。



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天文台15日凌晨5時更新熱帶低氣壓移動路徑圖，其位於香港之東南約700公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里。（天文台圖片）

增強為熱帶風暴後料命名泰利 今距港逾500公里

在今日凌晨5時，該熱帶低氣壓位於香港之東南約700公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里。天文台預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

當其心附近最高持續風速為每小時63公里或以上，日本氣象廳便會將其升級為熱帶風暴，安命名順序，將被稱為泰利（Talim），為菲律賓氣象局提供的名稱。

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（15日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。

外圍下沉氣流今令港極端酷熱 上水料熱爆39度

天文台表示，受該熱帶低氣壓的外圍下沉氣流影響，今日本港天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。

天文台今日凌晨4時50分更新的九天天氣預報顯示，今日大致天晴，日間極端酷熱，稍後有幾陣雷暴；預測市區氣溫介乎29至35度，上限較昨日下降1度。不過自動分區天氣預報仍顯示，天文台總部下午或升至36度，而上水或高達39度，打鼓嶺及大埔或達38度，沙田、將軍澳、流浮山及坪洲或高達37度。

自動分區天氣預報顯示今日下午2時各區極端酷熱。

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掛更高風球視乎兩條件：與珠江口距離及會否顯著增強

天文台表示，隨著熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，明日至星期一（16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

天文台對熱帶氣旋預測的位置和強度。（天文台圖片）

天文台預測周一凌晨港以南300公里內掠過

從熱帶氣旋位置及路徑圖，天文台與各亞洲主要官方氣象機構的預測一致，該熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，即屬對港具威脅的「西登」風暴。

天文台預測熱帶氣旋會向西北移動，逐潮靠近廣東沿岸，在明日凌晨2時，其將移至本港東南偏南約500公里左右，然後採取西北偏西路徑移動，進入本港400公里警戒範圍，星期一凌晨2時在港以南300公里內掠過，其後保持西北偏西移動，朝向廣東西部至海南島海口市一帶，星期二凌晨2時在雷州半島登陸，其間與港距離保持少於400公里。

料未來數日由熱帶低氣壓增強至颱風

另方面，天文台預測該熱帶氣旋將由熱帶低氣壓逐漸增強，料今日內中心附近最高持續風速可能增至每小時63公里或以上，成為熱帶風暴；星期日再增強至強烈熱帶風暴，在星期一凌晨時份位於香港以南時，中心附近最高持續風速達每小時110公里，與颱風風力只差少許（每小時118公里）；其後在續向西移時，也會增強至颱風，星期二凌晨登陸前中心附近最高持續風速達每小時130公里。

天文台今日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台圖片)

天氣預報星期一離岸及高地間中吹烈風 屬8號風球風力

九天天氣預報顯示本港風力及天色變化，今日吹微風2級，稍後有幾陣雷暴；星期日（16日）有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨較為頻密，海有湧浪，吹東北風3級，後轉5至6級，離岸及高地間中7級；星期一（17日）天氣最差，吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中達8級，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；到星期二（18日）吹東至東南風5至6級，離岸及高地初時間中7級，仍料有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。由於熱帶氣旋移動比早前預測為快，星期三（19日）DSE文憑試放榜日，本港風速及天色改善，吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多。

6至7級為強風，代表平均風速為每小時41至62公里，屬3號風球風力；而8級為烈風，代表平均風速介乎63至75公里，屬8號風球風力。