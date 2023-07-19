颱風路徑消息｜天文台兩邊「落注」打風路徑：入南海北部或往台灣

【天文台／8號風球／打風／熱帶氣旋】天文台預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，下周初較有可能進入南海北部，為華南沿岸帶來不穩定天氣，但亦有機會移向台灣一帶，亦即下星期香港「打風」的機會仍是「一半一半」。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，該熱帶氣旋會於下星期四（27日）凌晨闖入400公里範圍，直至下星期五（28日）凌晨最接近香港。美國全球預報系統（GFS）則顯示，熱帶氣旋會往台灣方向移動，下星期四（27日）進入黃海。



▼7月17日下午 市民走入西貢過打風假▼



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天文台九天天氣預報指，一道廣闊低壓槽會在明日（20日）影響廣東西部沿岸。隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初廣東地區天色好轉，天氣酷熱，預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，隨後其路徑存在較大變數，下周初較有可能進入南海北部，為華南沿岸帶來不穩定天氣，但該熱帶氣旋亦有機會移向台灣一帶。

▼天文台「地球天氣」引述歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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歐洲中期天氣預報：熱帶氣旋下周四闖港400公里範圍

天文台引用歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）編製的「地球天氣」風速圖可見，菲律賓以東海域的低壓區會形成熱帶氣旋，下星期二（25日）進入南海，同日晚上進入本港800公里範圍之內，直至下星期四（27日）凌晨闖入400公里警戒範圍，及後向西北方向移動，預計當日晚上直至下星期五（28日）凌晨最接近香港，登陸廣東省西南部陽江、茂名一帶。

▼美國全球預報系統（GFS）預測▼



美國全球預報系統仍預測向北吹襲台灣

美國全球預報系統（GFS）則顯示，菲律賓以東海域的低壓區會形成熱帶氣旋，並於下是期二（25日）向東北方向移動，掠過台灣以東海域，下星期四（27日）向北前行進入黃海，直至下星期五（28日）登陸朝鮮半島西北部，對香港並無影響。

天文台展望明日仍有幾陣驟雨。隨後數天部分時間有陽光及酷熱，下周中期天氣漸轉不穩定。

九天天氣預報。（天文台截圖）

周日「大暑」後連續兩日料升溫34度

星期日（23日）為二十四節氣「大暑」，九天天氣預報顯示，當天氣大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至33度之間，翌日下星期一（24日）一連兩日最高氣溫升至34度。下星期二（25日）開始有狂風雷暴，下星期三（26日）吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。

下星期四（27日）受熱帶氣旋影響，吹東至東南風5至6級，離岸達7級，等同3號風球威力，天氣多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，亦有狂風。下星期五（28日）則吹南至東南風5至6級，初時離岸達7級，天氣多雲間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴。