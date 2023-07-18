颱風｜下周中或打風打到正　天文台罕有預警指為「較強熱帶氣旋」

颱風泰利周一（17日）襲港，揭開今年風季。天文台預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋，少有地形容「可能增強為一個較強的熱帶氣旋」，並於下周三（26日）最靠近本港，預料當日有驟雨，局部地區有雷暴。



內地中央氣象台：10天內一個颱風影響南海北部

天文台預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋，在下周初進入南海北部，並有機會增強為一個較強的熱帶氣旋，可能靠近華南沿岸一帶，該區下周中期會有狂風驟雨及風勢頗大，但其路徑仍存在變數。

內地中央氣象台預測，在未來10天，南海及菲律賓以東洋面還將有一至兩個颱風生成，其中一個將於下旬中後期影響南海北部海域及華南等地。

預測下周三凌晨至早上時分靠近香港

從天文台的地球天氣圖像顯示，該熱帶氣旋將於下周三（26日）大約凌晨至早上時分靠近香港，並大約於下午至晚間於澳門的西南面掠過。天文台預測，下周三（26日）間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹清勁至強風級別東至東北風，離岸達強風級別，而周三則吹清勁至強風級別東南風，離岸仍達強風級別。

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