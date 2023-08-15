天文台料本週後期天氣轉差　間中驟雨及狂風雷暴　下周初始見陽光

近日天氣持續不穩，天文台預計，受一道低壓影響，於本週後期廣東沿岸會驟雨增多及有雷暴，本週中後期天氣轉差，周五（18日）將大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，直至下週初期才稍有好轉見到陽光。



而準備遊日的市民要注意，天文台指，在中午12時，強烈熱帶風暴蘭恩集結在大阪以西約60公里，料今日橫過日本關西一帶，並進入日本海。



▼6月17日 天文台一度發出紅色暴雨警告▼



+ 9

強烈熱帶風暴蘭恩 時速約15公里 料橫過日本關西一帶

天文台預料，本港地區今日天氣炎熱，有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩西南風。展望明日天氣酷熱，亦有一兩陣驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸增多及有雷暴。

天文台又表示，位於南海北部的高空反氣旋正逐漸增強。同時，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。在正午十二時，強烈熱帶風暴蘭恩集結在大阪以西約60公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過日本關西一帶，並進入日本海。

（天文台九天天氣預報）

（天文台九天天氣預報）

根據九天天氣預報，高空反氣旋會在明日為華南沿岸帶來酷熱的天氣，同時受西南氣流影響亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在本週後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多及有雷暴，隨著高空反氣旋在下週初再度增強，華南沿岸天色好轉。

▼7月17日下午 市民及旅客尖沙咀感受風的季節▼



+ 11

而香港不穩定天氣將在未來九日維持，明日（16日）氣溫約為29至33度，部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨。後日（17日）開始會再轉差，大致多雲，間中有驟雨，周五（18日）更會有幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

隨後天氣在周日（20日）稍有好轉，維持大致多雲及有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光。而下周一（21日）至周四（24日）部分時間有陽光，惟仍會有幾陣驟雨。

▼7月26日 空氣污染嚴重及極端酷熱▼

