英仙座流星雨今晚上演　有機會每小時逾十顆　惟天氣不穩多雲有雨

英仙座流星雨踏入活躍期，今晚（13日）為高峰期，流星雨的天頂每小時出現率可達到100。太空館預測月光對觀測流星雨的影響甚微，今次觀測條件較為理想，市民可把握晚上10時後的時段捕捉，太空館會於晚上9時在YouTube頻道直播，如環境合適，有機會在凌晨時分每小時看到超過十顆流星。



不過，天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，下午部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，吹和緩西南風，風勢間中清勁。仍有市民於今日凌晨，在元朗僅憑肉眼已見到多次流星飛逝。



▼過去流星雨情況▼



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根據太空館資料，英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨着輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加，觀測人士可把握今日晚上10時後的時段觀測，如環境合適，有機會在凌晨時分每小時看到超過10顆流星。

英仙座流星雨來自其母體彗星109P／斯威夫特－塔特爾，彗星在太陽系穿梭時會留下的大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片會一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，由於該輻射點位於英仙座，所以稱為英仙座流星雨。

英仙座流星雨輻射點。（香港太空館圖片）

太空館將於晚上9時起網上直播是次流星雨現象，並會由太空館助理館長講解觀測流星雨的方法及相關的天文知識。

儘管近日天氣多雲，仍有市民於上周及今日凌晨於元朗成功捕捉英仙座流星雨，每顆閃過時間少於1秒。（Matthew Chin facebook 相片）

不過，本港今日天氣不穩，天文台指，一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今早多處地區錄得約30毫米雨量，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台展望明日仍然有幾陣驟雨，隨後一兩日部分時間有陽光及酷熱，隨着南海北部及廣東沿岸的一道低壓槽減弱，未來兩三日該區天色漸轉明朗及酷熱。受另一道低壓槽影響，本周後期華南天氣不穩定。

九天天氣預報。（天文台截圖）

九天天氣預報顯示，明日（14日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至32度之間。星期二（15日）沒有雷暴，部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，氣溫升至33度。星期四（17日）再有雷暴，星期五（18日）雨勢有時較大，雷暴將會持續至星期六（19日）。下星期日（20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。