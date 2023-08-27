颱風蘇拉｜今凌晨升級為超強颱風　天文台料8.31闖入香港600公里

熱帶氣旋「蘇拉」持續升級，天文台在今日（26日）凌晨2時，將「蘇拉」由強颱風增強成超強颱風，至上午11時，其中心附近最高持續風速為每小時185公里。天文台預測，「蘇拉」未來一兩日於呂宋以東海域徘徊。



天文台料，「蘇拉」在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，路徑仍存在變數，惟按現時預測路徑，蘇拉會有8月30日闖入香港800公里範圍內，並在31日早上進一步迫近香港600公里範圍。



據九天天氣預測，受「蘇拉」外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，香港本周中至後期天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。



▼7月27日 天文台錄得今年最高氣溫36.1度▼



天文台表示，在正午12時，超強颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北約320公里，預料向東或東南偏東緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊。據天文台的熱帶氣旋路徑資訊，蘇拉在今日凌晨2時由強颱風增強成超強颱風，其中心附近最高持續風速為每小時185公里，料至明日早上11時，蘇拉中心附近最高持續風速將增至每小時205公里。

天文台預測，蘇拉在本周中至後期大致移向台灣、褔建及廣東東部沿岸一帶，路徑仍存在變數。惟按現時預測路徑，蘇拉會有8月30日闖入香港800公里範圍內，並在31日早上進一步迫近香港600公里範圍內，其時已減弱為強颱風。

熱帶氣旋「蘇拉」（香港天文台）

香港九天天氣預報

至於未來九日天氣，天文台指，明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。由於一股微弱的東北季候風會在周二（29日）抵達華南，該區驟雨增多，本港當日氣溫介乎攝氏26至31度，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。

受蘇拉外圍下沉氣流及東北季候風共同影響，本周中至後期天氣酷熱及乾燥，日夜溫差較大。天文台預料，下周四（31日）最高氣溫升至攝氏34度，日夜溫差較大，以上水為例，預測早上6時氣溫只為攝氏25度，但至中午1時升至攝氏36度，日夜溫差更高達攝氏11度。

▼8月26日 熱帶氣旋「蘇拉」預測移動路徑圖▼

