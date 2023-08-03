強颱風卡努氣流影響　本港天氣酷熱　上水最高氣溫37.4度

受到強颱風卡努的外圍下沉氣流影響，中國東南部普遍晴朗及酷熱。今日（3日）正午12時，卡努集結在沖繩島以西約320公里，預料移動緩慢，於東海徘徊，隨後橫過日本以南海域。此外，位於北部灣的低壓區，會為該區帶來不穩定天氣。



酷熱天氣現正生效，天文台表示，一股西南氣流會在未來數天為華南沿岸帶來驟雨，該區天氣仍然酷熱。本港下午將會極端酷熱，今晚局部地區有驟雨。下午1時天文台錄得34度，其中上水有37.4度。



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天文台中午12時錄得多區逾33度

酷熱天氣警告現正生效，截至下午1時，天文台錄得氣溫34度，相對濕度百分之56。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是10，強度屬於甚高。分區氣溫方面，下午1時20分在上水錄得37.4度、沙田34.3度、將軍澳33.9度、香港公園33.5度。

至於凌晨至下午1時為止，上水最高錄得36.7度、大隴有35.8度、元朗公園35.7度。市區方面，九龍城有34.4度、跑馬地有34.5度。

下午1時20分，多區氣溫超出34度。（天文台圖片）

今日下午極端酷熱

天文台表示，受強颱風卡努的外圍下沉氣流影響，中國東南部普遍晴朗及酷熱。本港方面，正午時分多處地區氣溫上升至33度或以上。

本港地區下午及今晚天氣方面，預測大致天晴，下午極端酷熱，今晚局部地區有驟雨。吹微風，漸轉吹和緩偏南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨及雷暴，日間天氣仍然酷熱。

天文台又表示，位於北部灣的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。

位於北部灣的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。（Windy.com）

下周一連四日酷熱

天文台未來九日天氣預測，明日（4日）起一連三日氣溫都介乎27至33度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱。下周一（7日）預計有幾陣驟雨，之後一連四日（8至11日）又次回到酷熱天氣，氣溫介乎28至33度，下周六（12日）有幾陣驟雨。

未來九日天氣預。 (天文台圖片)

強颱風卡努下周或吹向九州

另外，天文台表示，正午12時，強颱風卡努集結在沖繩島以西約320公里，預料移動緩慢，於東海徘徊，隨後橫過日本以南海域。

台灣中央氣象局表示，從日本氣象廳公布的最新路徑圖，卡努今明兩天最靠近台灣，並於明日（4日）開始朝東移動，卡努下周或會直接吹向日本九州、四國與本州等地區。

中國氣象局表示，卡努的中心今天上午10時位於浙江省玉環市東偏南方大約370公里的東海海面上，就是北緯26.7度、東經124.6度，中心附近最大風力有15級（50米/秒），中心最低氣壓為940百帕，七級風圈半徑300-360公里，十級風圈半徑100公里，十二級風圈半徑50公里。