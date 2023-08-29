颱風蘇拉｜與颱海葵相距將縮至1000公里　天文台料現藤原效應

熱帶氣旋蘇拉（Saola）今日（29日）下午再度增強成超強颱風，晚上中心附近最高持續風速升至每小時205公里。天文台指出，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會可能與蘇拉產生相互作用，影響蘇拉移動。



天文台高級科學主任林學賢表示，預測未來2至3日內蘇拉和海葵的相互距離將收窄至大約1,000公里，故有機會出現「藤原效應」。即是兩個熱帶氣旋圍住一個中心旋轉，可能較弱一個會被另一個「吞併」，不過林指出，兩個熱帶氣旋未來一兩日強度相若，未確定會否合併。



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熱帶氣旋蘇拉（Saola）今日（29日）下午再度增強成超強颱風，即將進入本港800公里警戒範圍。（天文台圖片)

天文台高級科學主任：海葵移動速度比海葵較快一些

天文台高級科學主任林學賢下午表示，目前熱帶氣旋蘇拉及海葵的相互距約為1,500公里，而在蘇拉以東的海葵移動速度較快一些。他預測在未來2至3日內兩者的相互距離將收窄至大約1,000公里，故有機會出現「藤原效應」。

「藤原效應」下兩個熱帶氣旋彼此接近或致合併

根據天文台網頁，「藤原效應」源於日本氣象學家藤原咲平於1921至23年一系列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿著兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動，兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。

圖一：熱帶氣旋的相互作用。（天文台網頁）

較強熱帶氣旋會支配較弱一個移動路徑

在氣象學上，「藤原效應」應用於雙熱帶氣旋的相互作用上。當兩個熱帶氣旋相距約12緯距（約1,350公里）時便可能產生相互影響。當這效應出現時，兩熱帶氣旋會沿著軸心依逆時針方向（在北半球）相互旋轉（圖一）。

軸心並非一定在軸線的中間位置，較強的熱帶氣旋會支配著較弱的熱帶氣旋的路徑。雙熱帶氣旋的相互作用會因受外圍大尺度天氣系統更強的影響、其中一方減弱或被合併而結束。

天文台的研究顯示若雙熱帶氣旋維持在1,200公里以上的距離，其合併的機會不大。

超強颱風蘇拉（左）與強烈熱帶風暴海葵（右）8月29日晚上8時，相距約1,500公里。(天文台圖片）

兩颱風未來一兩日強度相約 未確定會否合併

林學賢指出，構成「藤原效應」因素除兩個颱風相互距離，亦須視乎颱風強度及環流大小。他又預測蘇拉及海葵在未來一兩日的強度相若，故未能確定兩者會否合併。

網頁亦指，每年夏季，西北太平洋均會有熱帶氣旋出現，而兩個熱帶氣旋同時出現的情況並非罕見。當「藤原效應」發生時，熱帶氣旋往往會改變移動方向及速度，令預測其移動路徑難度增加。