颱風蘇拉路徑｜天文台最新料周六港70公里掠過　周四升級超強颱風

熱帶氣旋「蘇拉」在呂宋海域「打白鴿轉」後開始移近華南。香港天文台今早（29日）修訂「蘇拉」預測路徑，再比之前預測「西移」，由較早時仍料周六（9月2日）晚在香港以東約230公里的惠來縣（汕頭與汕尾中間）登陸，到最新在9月2日當日在香港東南約70公里掠過。



天文台又預測，目前為強颱風的「蘇拉」，會在周四（31日）接近本港400公里範圍時增強成超強颱風。內地中央氣象局亦稱，「蘇拉」周四早上移入南海東北部海面，強度將再次增強，並逐漸向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近



香港天文台8月29日修訂「蘇拉」預測路徑，再比之前預測「西移」。（天文台截圖）

香港天文台指，蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。

內地中央氣象局則預計，蘇拉將以每小時10-15公裡的速度向北偏西方向移動，於周四（31日）早上移入南海東北部海面，強度將再次增強。

天文台又指，蘇拉的外圍下沉氣流會在本週中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近週末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

內地中央氣象局則預計，蘇拉將以每小時10-15公裡的速度向北偏西方向移動，於周四（31日）早上移入南海東北部海面，強度將再次增強，並逐漸向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近，有可能於9月1日夜間到9月2日上午在廣東東部一帶沿海登陸（台風級或強台風級，35-42米/秒，12-14級），也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

▼8月28日 颱風蘇拉、海癸及逹維三風預測移動路徑圖▼



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