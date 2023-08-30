颱風蘇拉｜天文台調整預測　周五起離岸高地間中吹烈風程度8級風

【打風/颱風蘇拉香港/颱風蘇拉路徑】超強颱風蘇拉今明兩日橫過南海東北部，香港天文台表示會在今日（30日）黃昏發出一號戒備訊號。天文台今日中午（30日）最新九天天氣預報顯示，周五及周六（9月1日及2日）的風力比昨日（29日）有所調整，指本港離岸及高地周五及周六間中達8級，即達烈風程度。預報亦顯示，周五稍後起有狂風驟雨及雷暴，周末亦大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。



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天文台指，一股東北季候風正為廣東帶來大致晴朗及乾燥的天氣。本港正午時分大部分地區氣溫較昨日低兩度左右。天文台預測本港地區下午部分時間有陽光及乾燥，天氣酷熱，今晚大致多雲，吹和緩偏北風，展望明日部分時間有陽光及酷熱。隨後兩三日風勢頗大，間中有狂風驟雨。

天文台熱帶氣旋路徑圖。（天文台截圖）

正午12時，超強颱風蘇拉集結在高雄以南約270公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部。同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1050公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

天文台表示，蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸。同時，東北季候風會在未來一兩日影響華南。受東北季候風影響，隨後蘇拉的強度及路徑仍存變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

九天天氣預報顯示，本港明日（31日）部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥，海有湧浪，氣溫介乎27至33度，吹北風4至5級，高地間中6級，程度相等於3號風球風力。星期五會出現狂風驟雨及雷暴，吹北至西北風5至6級，離岸及高地間中達8級，直至周六。

下周日（3日）則吹東風5至6級，初時離岸及高地間中7級，天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。下星期一（4日）降至吹東風5級，及後一連三日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，直至下星期四（7日）才會日間短暫時間有陽光。下星期五（8日）步入廿四節氣之中的「白露」。