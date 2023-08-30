颱風蘇拉｜梁榮武拆解四大因素　影響路徑強度　倘西登對港威脅大

熱帶氣旋「蘇拉」（Saola）路徑變幻莫測，天文台日前西移其預測路徑，預料「蘇拉」明日（31日）進入香港400公里範圍之後沿着廣東沿岸向西移動，周末（2日）最接近香港。



天文台前助理台長梁榮武分析，「蘇拉」的移動路徑受四大因素帶動，除了另一熱帶氣旋「海葵」（Haikui）的接近或造成「藤原效應」，由於目前已進入過渡季節，太平洋副熱帶高壓脊、東北季候風以及西風槽的出現，亦是影響「蘇拉」路徑因素之一。



天文台預測熱帶氣旋「蘇拉」路徑圖。（天文台截圖）

天文台前助理台長梁榮武接受《香港01》訪問時分析，「蘇拉」路受四大因素所影響。

一．「藤原效應」



天文台顯示，熱帶氣旋「海葵」目前為處「蘇拉」以東，兩者相距1,300公里，如果距離再收窄，則有機會出現「藤原效應」，其中一方減弱或被合併而結束。梁榮武指出，如今尚未能確定「海葵」對「蘇拉」的影響：「冇人敢肯定，呢一剎那都唔敢講『海葵』對『蘇拉』有冇影響」。

他指，目前「海葵」位置距離「蘇拉」甚遠，人造衞星圖片顯示，「海葵」雲團與「蘇拉」雲團如今並無互動情況，不會發生相互作用，之後則要視乎兩個熱帶氣旋的發展。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片／林若勤攝）

二及三．太平洋副熱帶高壓脊及東北季候風



梁榮武續指，七、八月熱帶氣旋會受太平洋副熱帶高壓脊影響，多為「直行」，但隨着步入秋天，東北季候風有機會出現，改變「蘇拉」的移動方向。

四．西風槽



此外，北半球沿氣流方向向左拐則會出現西風槽，呈現「v」字形態，亦會牽引颱風移動。

他表示，「蘇拉」東登香港，破壞力較小，反之跟隨天文台目前預測路徑西登，對香港的影響則威脅很大，但仍須視乎強度減弱的程度。他認為，目前預測「蘇拉」周五（9月1日）每小時最高持續風速為每小時185公里，周六（2日）最高持續風速則是155公里，不算明顯減弱。