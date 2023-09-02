風球蘇拉︱港府展開善後工作清塌樹雜物　陳國基感謝市民做好防風

10號風球颱風蘇拉逐漸減弱及遠離香港，政務司司長陳國基今早（2日）發貼文指，政府已開展善後工作，包括恢復港鐵基本列車服務、清理道路上塌樹和雜物等。陳國基提早上先前往保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，聽取同事交代風暴最新發展和相關應急及善後工作；之後到灣仔視察路面情況，了解路政署等部門的清理進度。



陳國基感謝市民做好防風措施以保障自身安全，配合政府和相關機構的準備、應急和救援工作，亦感謝新聞界不眠不休，向外即時發放風暴最新信息，助力各界做好風暴應對工作。



指示各部門改發3號風球前大致完成清理主要道路和巴士線路障礙物

陳國基在社交平台上表示，已指示各相關部門同事投入一切所需人力和物力，除繼續果斷應變外，更要加緊做好各方面善後工作，包括在天文台改發三號風球前，大致完成清理主要道路和主要巴士線路的障礙物，務求社會盡早回復基本正常運作。此外，他特別指示發展局局長，要求各相關政府部門展開風暴後的特別巡查行動，包括巡查市面上的主要街道，並即時跟進任何對公眾構成明顯危險的招牌和棚架等，以加強確保市民安全。

陳國基：續向受影響地區居民提供援助讓社會盡早全面復常

畢竟今次風暴強勁，本港各區受到不同程度的影響，陳國基指政府會按優次有序安全推展善後工作，除了首要現階段開通主幹道之外，亦定當在風暴後全力清理和修復其他受影響的道路，並繼續向各受影響地區的居民提供適切援助，讓社會盡早全面復常，希望社會各界體諒和配合。

風暴期間，有多輛停泊在馬路旁的車輛被塌樹壓到



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風暴過後市民務必繼續提高警覺

根據天文台預測，八號風球會在今日(2日)下午四時前維持，陳國基指因應風暴目前動向和影響，以及各方善後工作進度等方面的評估，當天文台改發三號風球後，預計各主要道路和主要巴士線路可大致開通，屆時市面可基本回復正常，不過他強調，即使在風暴過後，市民務必繼續提高警覺，司機駕車時亦務必萬分小心，呼籲廣大市民要繼續留意天文台和其他相關政府部門及機構發放的最新消息，以策萬全。

陳國基感謝新聞界不眠不休向外即時發放風暴最新信息

陳國基感謝市民做好防風措施以保障自身安全，配合政府和相關機構的準備、應急和救援工作，亦感謝新聞界不眠不休，向外即時發放風暴最新信息，助力各界做好風暴應對工作。