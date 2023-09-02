颱風蘇拉｜塌樹水浸冧棚架　政府收逾360個報告　全港多處封路

颱風蘇拉吹襲香港，天文台昨晚（1日）一度發出十號颶風信號，至今日（2日）早上，八號東南烈風或暴風信號仍然生效。蘇拉襲港期間，多區風勢強勁，導致大量樹木及棚架倒塌，截至上午6時，渠務署確認12宗水浸個案。據記者統計，由昨日（1日）天文台凌晨懸掛八號風球至今，警方及消防兩部門，已接獲至少200宗塌樹或樹木有倒塌危險的報案，以及逾160宗危險棚架、窗戶的報案。



由於港九新界有多處道路的行車線因塌樹、路面有障礙物、水浸、高空墮物及棚架倒塌已需要封閉。運輸署宣布，以下路段的行車線現已封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。



香港島

1.耀興道來回方向近耀東邨的全線

2.東區走廊往柴灣方向近柴灣公園的部分行車線

3.司徒拔道來回方向近肇輝臺的全線

4.摩星嶺道來回方向近怡林閣的全線

九龍

1.梳士巴利道往天星碼頭方向近尖東港鐵站的全線

2.太子道西往觀塘方向近侯王道的全線

3.西區海底隧道往香港方向近西區海底隧道行政大樓的部分行車線

4.高超道來回方向介乎碧雲道與鯉魚門道之間的全線

新界

1.由沙田路往沙田方向通往沙田圍路的支路的的部分行車線

2.貨櫃碼頭路來回方向介乎葵泰路與葵順街之間的全線

3.石梨街近石籬二邨的全線

將軍澳天晉3及帝景灣對開道路，今早有大量樹木倒塌，阻礙馬路及行人路。



十號颶風信號期間，鰂魚涌基利路南豐新邨原本安裝在大廈天台的太陽能板抵受不住強風，紛紛被吹跌直墮地面。



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西九龍警察總部的圍欄連同鐵絲網大約20米乘4米，在強風暴雨下被吹塌，倒向對開馬路，壓着一支交通燈。



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昨晚9時27分，旺角砵蘭街雅蘭中心對開有一幅10米乘30米棚架塌下，阻礙兩條行車線，幸事件中無人受傷。



車cam L（香港群組）（Bosco Chu）

北區有車輛被倒塌下來的樹幹擊中，幸無造成傷亡，事主在社交平台表示，「唔知係咪我命硬，真係多一秒都無，上天就係眷顧我岩岩好壓我唔到」。



上水天平里及區內其他地方有多處有樹木倒塌



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風暴期間，有多輛停泊在馬路旁的車輛被塌樹壓到



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鴨脷洲大街有棚架倒塌壓到停泊路邊的貨車



車cam L（香港群組）（Hosing Ma）

昨晚6時26分，位於長沙灣李鄭屋泳池對開，則有一幅面積偌大的太陽能板從天而降，擋著兩條行車線，幸好沒釀成傷亡。消防接報後，趕達現場清理。下午5時28分，葵涌石籬二邨11座外牆，有過百米闊的棚架搖搖欲墜，部分竹支倒塌。



▼長沙灣李鄭屋泳池太陽能板從天而降▼

▼葵涌石籬二邨過百米闊的棚架倒塌▼