上月氣溫較正常熱　6至8月平均氣溫29.7度破紀錄　成最炎熱夏季

香港今年6至8月，經歷史上最炎熱的夏季，天文台表示，主要受南海北部海面溫度較正常溫暖，及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響，故今年8月香港遠較正常炎熱，平均氣溫29.7度，為史上最高紀錄。此外，8月熱夜的數目有15天，亦突破紀錄，而總雨量之少，僅為正常值31%。

隨著8月3日及4日熱帶氣旋卡努移向東海，香港更在下午錄得氣溫為該月最高35.1度。其後，在8月11日錄得全月最低氣溫的25.7度，但亦是8月最低氣溫當中的最高紀錄。



8月平均氣溫29.7度較正常高1度 史上最炎熱夏季

天文台今日（4日）指，8月平均氣溫29.7度及平均最低氣溫27.8度，分別較其各自正常值高1.0度及1.1度，兩者均為有紀錄以來8月的最高紀錄。此外，8月平均最高氣溫32.4度，較正常值高1.1度，亦是有紀錄以來8月的第二高之一。

連同異常炎熱的6月及7月，及較正常炎熱的8月，本港經歷了一個有紀錄以來最炎熱的夏季。今年6月至8月平均氣溫為破紀錄的29.7度，而平均最高氣溫32.4度及平均最低氣溫27.6度，兩者皆是同期有紀錄以來第二高。

15天熱夜破紀錄 少雨僅為正常值31%

今年年8月的熱夜數目共15天，是8月有紀錄以來最高紀錄之一。八月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得140.7毫米，約是正常值453.2毫米的百分之三十一，是有紀錄以來8月的第九低。本年度首八個月的累積雨量為1 157.2毫米，較同期正常值1 921.5毫米少約百分之四十。

熱帶氣旋卡努移向東海 下午氣溫升至8月最高35.1度

受一道廣闊低壓槽影響，8月首日香港有幾陣驟雨及部分時間有陽光。本港部分地區當日中午時分亦受高溫觸發的驟雨及雷暴影響。部分地區雨勢較大，青衣、屯門及元朗錄得超過30毫米雨量。在微風的情況下，8月2日本港大致天晴及酷熱。與此同時，8月3日及4日熱帶氣旋卡努向西北偏西移向東海，並於該區徘徊。受卡努的外圍下沉氣流影響，8月3日下午本港大致天晴及極端酷熱，天文台當日下午氣溫飆升至8月最高的35.1度。

最低氣溫的最高紀錄：8月11日錄得最低25.7度

受西南氣流及隨後形成的高空反氣旋影響，除有幾陣驟雨外，8月4日至9日本港日間天氣酷熱及部分時間有陽光，8月5日及9日亦有幾陣雷暴。受一道低壓槽影響，除8月12日及14日短暫時間有陽光外，8月10日至14日本港大致多雲，間中有驟兩及狂風雷暴。這五日期間，本港普遍地區錄得超過50毫米雨量，而將軍澳、港島及大嶼山部分地區更錄得超過100毫米雨量。在有雨的情況下，8月11日天文台氣溫下降至八月最低的25.7度，這是有紀錄以來八月絕對最低氣溫的最高紀錄。

受華南沿岸低壓槽及偏南氣流影響 連續11日有驟雨

受高空反氣旋影響，除有幾陣驟雨及局部地區有雷暴外，8月15日至17日本港天氣轉好，陽光增多。8月16日日間本港天氣酷熱。受華南沿岸的一道低壓槽影響，8月18日及19日本港大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。這兩日本港多處地區錄得超過40毫米雨量，新界北部更錄得超過100毫米雨量。隨着低壓槽減弱，8月20日驟雨減少。受一股偏南氣流影響，8月21日至28日本港天氣夾雜陽光、驟雨及局部地區雷暴。8月22日、23日及28日日間本港天氣酷熱。

▼8月31日 鯉魚門居民防範風暴潮▼



+ 13

８月末迎颱風蘇拉 七個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部

受廣東沿岸的一道低壓槽及華南的微弱東北季候風影響，8月29日本港大致多雲，驟雨較多及有雷暴。部分地區雨勢較大，新界北部錄得超過90毫米雨量。與此同時，位於北太平洋西部的熱帶氣旋蘇拉於8月29日及30日向西北方向移動，橫過呂宋海峽。8月31日蘇拉繼續移向廣東東部沿岸。8月最後兩日部分時間有陽光，日間炎熱及乾燥。隨着蘇拉靠近廣東東部沿岸，8月31日稍後本港風勢逐漸增強及有幾陣驟雨。

今年8月有七個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。