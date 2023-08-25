極端酷熱！美國野生熊難忍高溫　闖民居按摩池梳乎浸水畫面超可愛

熱浪侵襲各國，美國近日因為高溫出現奇事！加州南部城市柏本克（Burbank）上月氣溫一度超過攝氏35度，令當地人及動物也叫苦連天。當地警方早前接報，1隻野生熊疑因天氣太熱闖入民居，警員到場後竟看到，該隻熊浸於按摩浴池內泡水降溫，狀甚享受。



美國加州南部城市柏本克（Burbank）溫度一度超過攝氏35度，令1隻熊熱得闖入民居按摩浴池，泡水降溫。（facebook專頁「Burbank Police Department」短片截圖）

事發上月28日，加州柏本克警方接報，有華人住戶的後院遭野生大黑熊闖入。警員到場了解時，竟看到黑熊已跳進住戶後院的按摩浴池，正優哉游哉地泡水降溫。網上流傳的短片雖然只有幾秒，但可見黑熊享受地趴在浴池之中，十分「梳乎」。

有目擊者表示，該黑熊看起來非常放鬆，完全不怕人，猶如當浴池是自己的家一樣，一度在池內翻滾，又在池邊嬉水。目擊者指，黑熊泡水後似乎十分滿意，輕鬆跳出浴池，越過後院圍牆往樹叢離開，整個過程十分平靜，令人驚喜之餘不免感到有點好笑。警方事後指出，黑熊未有對事發地點附近的住戶或財產造成威脅，牠隨後被發現爬到一棵大樹下，似乎準備暫時休息。

野生動物專家指出，其實熊是沒有汗腺的動物，無法像人類一樣通過流汗方式降溫，在酷熱天氣下，牠們通常會尋找可用的水源，例如溪流或湖泊飲水或泡水降溫。近年由於氣候變化，加州等地的野外環境惡化，出現食物短缺，部分野生黑熊為了尋找食物及水源，被迫進入市區，因此住宅區出現黑熊事件已不常見。