颱風海葵｜天文台取消一號風球　未來數日仍然有雷暴驟雨

隨着熱帶氣旋「海葵」登陸廣東，天文台昨日（4日）凌晨4時半發出一號戒備信號，到今晚（5日）9時40分取消，一道廣闊低壓槽會在接近周末為南海中至北部帶來不穩定天氣。美國全球預報系統（GFS）預測顯示，南海下周出現多個低壓區，可能環繞台灣並連帶影響本港；反之歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見相關預測。



天文台九天天氣預報則指，未來三天天氣有驟雨及雷暴，周末（9日）短暫時間有陽光，氣溫維持27至30度。下周三（13日）及下周四（14日）會有一兩陣驟雨，轉吹東風3至4級。



▼9月4日 一號風球的中午出現清晰日暈▼



天文台今早（5日）上午表示，一號戒備信號，現正生效，熱帶低氣壓海葵集結在香港之東北偏東約300公里，即在北緯23.6度，東經116.7度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東東部內陸，並逐漸減弱。

天文台預計，雖然本港普遍吹強風的機會較低，但廣東東部沿岸海域初時仍間中吹強風，一號戒備信號仍會維持一段時間。當海葵對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與海葵相關的雨帶會在未來一兩日影響華南沿岸。

天文台下午1時「海葵」路徑圖。（天文台）

天文台指，與熱帶氣旋海葵及其殘餘相關的驟雨會在未來一兩日影響華南沿岸。而一道廣闊低壓槽會在接近周末為南海中至北部帶來不穩定天氣。隨着高空反氣旋增強，下周初華南地區天色大致良好。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在今明兩日橫過琉球群島以東海域並逐漸增強。

美國全球預報系統（GFS）最新預測，目前位於對馬海峽的低壓區，會在周五（8日）開漸漸向西南方向移動，經過台灣海峽，周六（9日）橫過廣東西部沿岸。

▼9月5日 美國全球預報系統（GFS）預測▼



+ 4

▼9月5日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



+ 1

不過，天文台引用歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）編製的「地球天氣」風速圖，則未見有颱風影響香港。

本港地區下午及今晚天氣大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩西至西北風，離岸及高地風勢間中清勁，展望未來一兩日間中有驟雨。接近周末短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。九天天氣預報顯示，明日（6日）及周四（7日）吹南至西南風4級，離岸間中5級，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫維持27至30度。

九天天氣預報。（天文台）

本周五（8日）步入廿四節氣之中的「白露」，當日及周末（9日）稍降至吹南至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光。下周日（10日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；隨後兩天亦部份時間有陽光，下周三（13日）及下周四（14日）再現驟雨，並且會吹東風3至4級。

▼9月2日 颱風蘇拉對杏花邨造成破壞▼

