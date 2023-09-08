黑雨水浸｜海葵殘餘引致暴雨　天文台總部一小時雨量破139年紀錄

本港受一道低壓槽影響，周四晚至今日（7至8日）廣泛地區傾盤大雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。天文台今日凌晨1時許表示，大部分地區錄得超過70毫米雨量，天文台總部周四晩11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，即創139年新高。



在截至周五（8日）01:45的24小時內，港島、九龍及新界東傾盤大雨，港島東的柴灣一帶累計逾400毫米。(天文台圖片）

九龍、新界東北及港島錄得超過200毫米雨量

天文台表示，暴雨為早前在香港以東約400公里登陸的熱帶氣旋海葵引致，其殘餘相關的低壓槽自昨晚(7日)為廣東沿岸帶來暴雨，本港昨晚6時至午夜12時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。

在截至周五（8日）01:15的一小時雨量，本港中部仍被雨帶覆蓋，一小時兩量逾40毫米。(天文台圖片）

天文台指出，總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，提醒市民應注意安全。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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天文台今日凌晨0時30分更新九天天氣預報，預測今日多雲，有大雨及狂風雷暴，稍後雨勢逐漸減弱。隨著該低壓槽減弱，下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色稍為好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣。