一周天氣｜雨勢明持續　中段低壓槽減弱驟雨減少　周五起天氣不穩

天文台預測，一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，本港地區今日（10日）下午及今晚天氣多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴，下午雨勢有時頗大，展望明日（11日）雨勢有時頗大，隨著該低壓槽減弱，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，天色較為明朗。

不過，預料另外一道廣闊低壓槽會在本周後期，為南海北部及華南沿岸地區帶來不穩定天氣。



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天文台今早6時25分發出黃色暴雨警告信號，至上午8時55分取消。據天文台累積雨量顯示，全港都有降雨紀錄，雨量最多集中在東部，包括港島東、石澳、赤柱、將軍澳、西貢、九龍城、大嶼山南部和長洲等。

天文台指，一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，預測本港地區今日下午及今晚天氣多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，下午雨勢有時頗大，吹和緩至清勁東南風，初時離岸及高地間中吹強風。

過去24小時本港雨量分佈。（天文台截圖）

天文台展望明日雨勢有時頗大，隨後一兩日驟雨減少，天色較為明朗，本周後期天氣不穩定。一道低壓槽會在明日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨著該低壓槽減弱，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，天色較為明朗。不過，天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海北部及華南沿岸地區帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，明日（11日）大致多雲及有驟雨，雨勢有時頗大及有雷暴，吹東南風4級。星期二（12日）起一連三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東風3至4級。星期五（15日）及周末（16日）大致多雲，間中有驟雨，吹東風4級，離岸間中5級。星期日（17日）之後天氣與本周中相若，天氣大致多雲，有幾陣驟雨，吹東風3至4級。