黑雨水浸｜百年一遇暴雨揭政府應變力不足？　4個疑問待解答

一場特大暴雨，暴露特區政府應變能力不足？疏理事件時間軸後，更讓人疑惑如此規模天災，為何政府不是經由最權威官方渠道發放對應措施的訊息？為何不果斷成立由政務司司長統籌的指揮中心？清晨發出的「極端狀況」停課及上班安排，為何反帶來更多混亂？斥資1.5億元設立的緊急警示系統，何以在百年一遇的暴雨下未有派上用場？



社會經歷逾12小時混亂後，政務司司長陳國基於今日（8日）下午二時半，才率領10名政府高官會見記者，交代「應對海葵低壓槽帶來暴雨所致廣泛地區水浸」及善後工作，疑問仍然未釐清。



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上星期超強颱風蘇拉來襲前，政府高度戒備，大家記憶猶新，特首李家超早在風暴接近前，已特別指示政務司司長陳國基統籌應對，並舉行跨部門記者會交代情況。反觀，今次特大暴雨，陳國基於「大局幾已底定」情況下，才站出來見傳媒，有傳媒直接問到為何今次暴雨襲港，特首沒有現身及政府資訊發放為何有時差？

政務司司長陳國基回應稱：「特首凌晨1點已發聲明叫市民小心，同全晚指示我哋點處理情況。我哋已發出不同信號，所以已經夠晒警示。」

翻查資料，天文台昨晚（7日）9時26分發出黃色暴雨警告信號，短短25分鐘後，提升紅色警告，大約個多小時後發出今年首個黑色暴雨警告。李家超於今日（8日）凌晨一時半在社交平台發文，指政府正全力應對多區水浸問題，政府新聞處在一小時後，正式發稿指整個政府正全力應對多區水浸問題。

政府資訊發放時序表

9月7日

21:26 天文台發出黃色暴雨警告信號



21:51 天文台改發紅色暴雨警告信號

23:05 天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號



9月8日

01:30 特首李家超社交平台發文，指政府正全力應對多區水浸情況



02:30 政府新聞處發稿指政府正全力應對多區水浸，將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上六時前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全。

05:34 政府宣布極端情況下所有日校停課及工作安排，指受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港廣泛地區水浸，及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校停課。另外，政府呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。



07:10 勞工處發稿再解釋何謂「極端情況」下的工作安排

大約11:30特首再在社交平台發文指，昨晚已即時指示各部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心即時啟動。



16:18勞工處再發稿解釋「極端情況」上班安排

張欣宇：政府應對暴雨信息發放欠統一

新界北立法會議員張欣宇直指，政府的應對信息發放欠統一，特首李家超在凌晨1時許在社交平台發文，只為穩定軍心，讓市民知道特首有參與指揮工作。

江玉歡：獨居長者未必能及時收信息

立法會選委界議員江玉歡坦言，今次政府的統籌工作，誠如陳國基所言有改善空間，她強調政府並非「冇做嘢」，但客觀而言有不足。

特首首先於社交平台發放資訊，部分沒有使用社交平台的人士，如獨居老人或未能及時收到信息。 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡稱，市民明白暴雨「幾百年一遇」，但基本上是靠媒體「每幾分鐘pop up（推播）一次」，市民才掌握片面信息，建議政府構建資訊平台，交代惡劣天氣預計區域內的道路、交通狀況。

▼9月8日 暴雨下多區變澤國▼



為何不果斷成立指揮中心應變？

另外，特首李家超今早再在社交平台發文指，昨晚已即時指示各部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心即時啟動。張欣宇對此也有異議。

面對嚴重天災，政府應及早果斷成立指揮中心負責應變，對市民（對災情）了解、求助有幫助。 新界北立法會議員張欣宇

政府消息解釋，每次遇到重大事故，保安局轄下緊急事故監察及支援中心會啟動，相關部門均有代表派駐，並向政府最高層滙報最新狀況，尋求指示。重大事故通常涉及跨部門協調，必然由司長級統籌，特首發文只是沒有明言實況。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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天氣差交通停屬定局 為何不及早決定停工停課？

至於「極端情況」的問題，政府最初的新聞稿指僱主和僱員可「參考」八號風球安排，結果不少打工仔冒險在黑雨下繼續上班，勞工處於早上七時十分、慣常上班繁忙時間的開端，及下午四時十八分即已接近一般市民下班時間，發稿說明：「在『極端情況』存在期間，除與僱主就『極端情況』存在期間有訂立返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。政府會審視情況，其間僱主與僱員均須留意政府進一步的公布。」

記者會上，勞工及福利局局長孫玉菡強調，不能一刀切宣布停工，因為諸如安老院舍、醫院等的員工，仍然需要上班。

不過，張欣宇指明白天氣很難預測，但昨晚至今日凌晨市面情況，市民十分清楚。

香港市面水浸、交通工具未完全恢復，市民在黑雨下上班亦有安全風險，凌晨早已有條件宣佈停工、停課。 新界北立法會議員張欣宇

江玉歡則指，政府於清晨5時許，才呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，認為字眼未夠清晰，如有必要因惡劣天氣修改《僱傭條例》，應盡快修訂。

▼9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



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1.5億元緊急警示系統為何不應用？

最後，是政府斥資1.5億元建立的緊急警示系統，為何未能在今次世紀暴雨中大派用場？由特首李家超巡視部分受災區後的發言，及陳國基等官員在記者會上反覆表示，天文台早已發出連串暴雨警告信號，毋須再啟動緊急警示系統通知市民。

不過，答案也難令人信服。

百年一遇嘅暴雨都唔用，咁幾時用呢？ 選委界立法會議員江玉歡

特首李家超和政務司司長陳國基均分別指，未來會檢討政府的應變安排。期望政府可以在檢討過程中，為社會解答以上4個疑問，為未來做好準備，相信社會各界也不希望每次出現災害時湧現的疑問，在未來又再次出現，無限循環，卻不見改善。