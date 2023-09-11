天文台三度發大雨提示：西貢100毫米、沙田80毫米、大埔70毫米

天文台今日（11日）上午發出三次局部地區大雨提示，由早上9時30分起至中午12時18分，先後在西貢、大埔和沙田，錄得超過80至100毫米雨量紀錄，再三呼籲市民留意可能出現嚴重水浸情況。

其中在沙田安景街，受大雨影響，街道出現水浸，現正由清潔工友進行善後工作。



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天文台在今早9時30分發出第一個局部地區大雨提示，表示西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區在上午9時50分的過去一小時，更已錄得超過100毫米雨量。

至上午10時15分，天文台指大埔區塔門的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

到中午12時18分，天文台指沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。該區在下午12時45分的過去一小時更已錄得超過80毫米雨量。

天文台提醒，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

9月11日截至中午，本港各區累積降雨分布情況。（天文台圖片）

天文台表示，受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢頗大及有雷暴。此外，山泥傾瀉警告仍然生效。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲及有驟雨，局部地區雨勢頗大及有雷暴。吹和緩東南風，風勢間中清勁。展望明日局部地區雨勢仍然較大。星期三短暫時間有陽光。本週後期間中有驟雨。

▼9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

