天文台：雷雨區正影響香港東部　西貢及大埔區雨勢較大

天文台今日（12日）下午2時10分表示，雷雨區正影響香港東部地區，預料西貢及大埔區雨勢較大。市民應提高警惕。



天文台早於今晨5時50分再發出特別天氣提示，稱受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。至中午12時，天文台再發特別天氣提示，指位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大，籲市民提高警惕。



天文台料本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大。日間短暫時間有陽光。



今天（12日）下午1至2時本港降雨情況。（天文台圖片）

天文台三度提示今局部地區雨勢有時較大

上周突然而來的世紀大暴雨，天文台增強提醒市民留意雷雨，在今日凌晨0時及清晨5時50分發出特別天氣提示，料受低壓槽影響，本港今日局部地區雨勢有時較大。至中午12時，天文台再發特別天氣提示，指位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大，籲市民提高警惕。

天文台雷達圖顯示，在香港以南有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。（天文台圖片）

根據九天天氣預報顯示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大，日間短暫時間有陽光，吹和緩東至東南風，氣溫介乎26至30度；未來數日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

低壓槽周五起再移近廣東 料港間中有雷暴

天文台表示，現時影響華南沿岸的低壓槽會在今、明兩日稍為遠離，因此驟雨逐漸減少；不過預料該低壓槽會在本周中後期再度靠近廣東沿岸，該區天氣不穩定，預測周五（15日）間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，雷雨天氣持續至周六（16日），下周日（17日）起雨勢減弱。

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