颱風｜菲律賓附近低壓區移向南海中部　天文台：強度及路徑存變數

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日，為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。不過，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，其強度及路徑存在變數。



內地中央氣象台預告，未來10天南海海域和西北太平洋面將有一至兩個颱風生成。至於兩大預測機構，美國全球預報系統（GFS）電腦模型顯示，低壓區將於下周中期成形及增強，趨向廣東西部，於下周五中秋節（29日）當天海南島登陸；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測在香港以南約400公里外掠過，對港影響不大。



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東北季候風下周中後期抵達華南帶來驟雨

天文台指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋會為該區帶來普遍晴朗的天氣。預料一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，料預該區有幾陣驟雨。天文台預測，下周五中秋節（29日）當日，本港氣溫介乎攝氏27度至31度，大致多雲，有幾陣驟雨。

中秋至國慶假期氣大致大致多雲有驟雨

9月28日（星期四）迎月夜：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

9月29日（星期五）中秋節：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

9月30日（星期六）追月夜：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

10月1日（星期日）國慶日：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

10月2日（星期一）國慶日補假：大致多雲，有幾陣驟雨。

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歐美系統電腦預測均料熱帶氣旋趨向海南島

天文台續指，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，但其強度及路徑存在變數。

即看歐美電腦系統預測：美國全球預報系統（GFS）

參考美國全球預報系統（GFS）最新預測，一個低壓區將於下周三（27日）於菲律賓以西海域形成，其後兩三日向西北移動，進入南海中部，料於下周五在本港以西的海南島海口一帶登陸；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦模型則顯示，該低壓區料於下周五在菲律賓以西海域形成，其後一兩日向海口一帶移動，但預測強度較低，在本港以南400公里外掠過，強風圈未必覆蓋香港。

即看歐美電腦系統預測：歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）