中秋節｜密雲蓋皓月　天文台料追月夜多雲有驟雨　賞月要看緣份

今年中秋（29日）與十一國慶連成小長假，不過，天文台今早（21日）最新出爐的九天天氣預報預料，中秋節當日大致多雲有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，至農曆八月十六（30日）追月更大致多雲，有幾陣驟雨，意味著市民賞月或會受影響，想見到廣寒宮的嫦娥仙子，可能還要看緣份。



▼2022年9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼



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天文台表示，一股微弱東北季候風會在明日（22日）抵達華南沿岸，未來兩三日該區雲量較多及有幾陣驟雨，受高空反氣旋影響，下周初廣東沿岸天色普遍晴朗。

天文台又預料，一道廣闊低壓槽會在下周為南海中部至菲律賓一帶帶來不穩定天氣；預料另一股東北季候風會在下週後期抵達華南，該區有幾陣驟雨。

根據最新九天天氣預報，天文台料明日至周日（22日至24日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，明日初時局部地區有雷暴，最高氣溫達攝氏32度。

臨近中秋，九天預報料由迎月到追月似乎非理想賞月天氣，均大致多雲，有機會被密雲蓋住皓月。天文台料下周三、四（27及28日）迎月均有幾陣驟雨，短暫時間有陽光；至中秋正日同樣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。至於八追月（30日）當日大致多雲，有幾陣驟雨。

回到今明兩日，天文台指高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，至今日正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右；料下午至今晚大致天晴、酷熱，吹微風；展望未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

▼2022年9月10日市民中秋節維園賞月賞花燈▼

