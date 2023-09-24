南海中部廣闊低壓區逐漸發展　中秋驟雨度過　國慶吹6級風

本港持續受驟雨影響，天文台預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸，位於南海中部的廣闊低壓區亦會逐漸發展，預料未來一周廣東沿岸風勢較大及有驟雨。九天天氣預報顯示，星期五（29日）中秋節大致多雲，有幾陣驟雨；周末（30日）追月夜、下星期日國慶（10月1日）及國慶翌日（10月2日），一連三日風力吹離岸間中6級，屬強風程度。



天文台引用歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，低壓區會於周末（30日）凌晨靠近香港，但及後轉向西北方向；美國全球預報系統（GFS）則預測星期三（27日）有熱帶風暴形成，並於周末凌晨最靠近香港。



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天文台指，一股偏東氣流及驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區下午短暫時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨；今晚部分時間多雲，吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。

天文台展望高空反氣旋會在未來兩三日覆蓋華南，位於南海中部的一個廣闊低壓區為該區帶來不穩定天氣，預料一股東北季候風會在本周後期抵達華南沿岸。本港未來兩三日部分時間有陽光，本周後期間中有驟雨。

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同時，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展，有可能在本周後期移向廣東沿岸至海南島一帶。在該低壓區及東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

天文台引用歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）編製的「地球天氣」風速圖可見，該低壓區正向西北偏西方向移動，靠近越南南中部，但周末（30日）凌晨低壓區會再由南海中部北移靠近香港，當日日間再轉向西北方向，下周一（10月2日）橫過海南島之後增強為熱帶風暴，並登陸越南河內。

▼9月24日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



美國全球預報系統（GFS）則預測，目前越南東南部附近的低壓區，會於星期三（27日）形成熱帶風暴，並一直向北移動，周末（30日）凌晨最靠近香港，及後西移，同日登陸海南。

▼9月24日 美國全球預報系統（GFS）預測▼



九天天氣預報顯示，明日（25日）起一連三日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，星期二（26日）最高氣溫升至33度。星期四（28日）迎月夜大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。星期五（29日）中秋節大致多雲，有幾陣驟雨。

周末（30日）追月夜、下星期日國慶（10月1日），以及下星期一（10月2日）仍多雲有驟雨，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，代表每小時風速達41至51公里，如風力持續這水平則相當於3號風球的風力程度。下星期二（10月3日）驟雨以外，日間短暫時間有陽光。